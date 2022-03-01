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SWIFT отключит попавшие под ограничения банки, как только получит указание
SWIFT отключит попавшие под ограничения банки, как только получит указание - РИА Новости, 01.03.2022
SWIFT отключит попавшие под ограничения банки, как только получит указание
Система SWIFT отключит попавшие под ограничения организации, как только получит юридическое указание сделать это, говорится в заявлении на сайте компании. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:57
2022-03-01T14:07
swift
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
санкции
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Система SWIFT отключит попавшие под ограничения организации, как только получит юридическое указание сделать это, говорится в заявлении на сайте компании."Мы в курсе совместного заявления лидеров Европейской Комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов, в котором выражено их намерение ввести новые меры с целью ограничения избранных российских банков от доступа к нашей системе обмена финансовыми сообщениями, и мы всегда будем соблюдать применимые законы о санкциях. Мы находимся в контакте с этими властями, чтобы понять, какие организации будут объектом этих новых мер, и отключим их, как только получим юридическое указание сделать это", - говорится в документе.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kitay-1775569334.html
https://ria.ru/20220301/voyna-1775810406.html
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swift, экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, в мире, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
13:57 01.03.2022 (обновлено: 14:07 01.03.2022)
 
SWIFT отключит попавшие под ограничения банки, как только получит указание

Cистема SWIFT отключит попавшие под санкции банки, когда получит юридическое указание

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Система SWIFT отключит попавшие под ограничения организации, как только получит юридическое указание сделать это, говорится в заявлении на сайте компании.
"Мы в курсе совместного заявления лидеров Европейской Комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов, в котором выражено их намерение ввести новые меры с целью ограничения избранных российских банков от доступа к нашей системе обмена финансовыми сообщениями, и мы всегда будем соблюдать применимые законы о санкциях. Мы находимся в контакте с этими властями, чтобы понять, какие организации будут объектом этих новых мер, и отключим их, как только получим юридическое указание сделать это", - говорится в документе.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 14:23В мире
Китайские СМИ: отключение России от SWIFT ускорит дедолларизацию
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции, заявил Турчак
 
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