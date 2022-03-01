https://ria.ru/20220301/svpd-1775800649.html

Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом

Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом

Россия рассчитывает, что переговоры по восстановлению СВПД увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:08

2022-03-01T13:08

2022-03-01T13:08

в мире

вашингтон (город)

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры по восстановлению СВПД увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом. Разумной альтернативы СВПД не существует", - заявил министр на конференции по разоружению.Он также отметил, что обязательства по "ядерной сделке", подкрепленные резолюцией СБ ООН 2231, "должны неукоснительно выполняться всеми без каких-либо оговорок". "Вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация – наглядное свидетельство того, как дорого глобальной безопасности обходится недоговороспособность Вашингтона. Политика, строящаяся на давлении и шантаже, бесперспективна", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220211/iran-1772321374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вашингтон (город), совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)