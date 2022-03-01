Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/svpd-1775800649.html
Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом
Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом
Россия рассчитывает, что переговоры по восстановлению СВПД увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:08
2022-03-01T13:08
в мире
вашингтон (город)
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры по восстановлению СВПД увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом. Разумной альтернативы СВПД не существует", - заявил министр на конференции по разоружению.Он также отметил, что обязательства по "ядерной сделке", подкрепленные резолюцией СБ ООН 2231, "должны неукоснительно выполняться всеми без каких-либо оговорок". "Вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация – наглядное свидетельство того, как дорого глобальной безопасности обходится недоговороспособность Вашингтона. Политика, строящаяся на давлении и шантаже, бесперспективна", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220211/iran-1772321374.html
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (город), совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:08 01.03.2022
 
Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом

Глава МИД Лавров: Россия рассчитывает, что переговоры по СВПД увенчаются успехом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры по восстановлению СВПД увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом. Разумной альтернативы СВПД не существует", - заявил министр на конференции по разоружению.
Он также отметил, что обязательства по "ядерной сделке", подкрепленные резолюцией СБ ООН 2231, "должны неукоснительно выполняться всеми без каких-либо оговорок". "Вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация – наглядное свидетельство того, как дорого глобальной безопасности обходится недоговороспособность Вашингтона. Политика, строящаяся на давлении и шантаже, бесперспективна", - добавил Лавров.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 16:32
Ульянов заявил о прогрессе в переговорах о восстановлении СВПД
 
В миреВашингтон (город)Совет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала