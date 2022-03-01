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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/svoboda-1775709211.html
Основой будущего Украины должна быть свобода от ненависти, заявили историки
Основой будущего Украины должна быть свобода от ненависти, заявили историки - РИА Новости, 01.03.2022
Основой будущего Украины должна быть свобода от ненависти, заявили историки
В основе развития Украины, где сейчас правит агрессивная неонацистская диктатура, должно лежать право ее народа свободно, без навязанной извне идеологии... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:51
2022-03-01T01:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
одесса
киев
нато
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В основе развития Украины, где сейчас правит агрессивная неонацистская диктатура, должно лежать право ее народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем, говорится в заявлении на сайте Российского исторического общества (РИО).Распад Советского Союза был встречен на Западе как окончательная победа над исторической Россией, за ним последовало стремительное расширение блока НАТО на восток, пишут авторы заявления. "Военная инфраструктура альянса вплотную приблизилась к нашим границам — ни аргументы, ни просьбы, ни прежние соглашения не возымели никакого эффекта", — отмечается в заявлении."Сегодня, как это не раз случалось в отечественной истории, судьба нашей страны решается на берегах Днепра. С 1991 года Россия неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому совету не прислушались. Из бывшей советской республики, в свое время наскоро скроенной большевиками, стали делать плацдарм для наступления на Россию", — говорится в заявлении.В этом во многом виноваты сами киевские власти, превратившие доставшееся им государство в "агрессивную неонацистскую диктатуру", отмечается в заявлении."Все мы помним те страшные дни зимы 2014 года, когда война впервые пришла в Киев, Харьков, Одессу и на Донбасс. Неонацистские каратели развернули геноцид русских людей на востоке Украины. Обезумев от безнаказанности, боевики убивали и калечили несогласных, сжигали их заживо, расстреливали из орудий и минометов", — пишут авторы заявления."Допускаем, что кто-то в Киеве обманывал себя, убеждая в том, что ведет борьбу за "европейский выбор" Украины. События последних дней внесли предельную ясность в этот вопрос. Запад попросту использовал своих недалеких подручных. Все обещания им оказались лишь предлогом, чтобы втянуть Киев в прямой конфликт с Россией, заставить жертвовать жизнями простых украинцев в интересах Вашингтона и Брюсселя", — указывается в заявлении.История знает немало таких примеров, пишут авторы заявления. "Не сомневаемся, что польское руководство, принимая участие в разделе Чехословакии, тоже всерьез полагало себя равноправным "партнером" Гитлера", — отмечают они."Мы продолжаем верить в лучшее. Знаем, что на Россию сегодня возлагают надежды миллионы простых людей по всей Украине. Это наш братский народ, не забывший нашей общей истории, культуры и веры", — говорится в заявлении."В своем выступлении президент России упомянул об "историческом будущем", за которое сегодня идет борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент — свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле", — подчеркивают авторы заявления.По их словам, "сегодня все мы ощущаем поступь исторического времени, поэтому значение уроков прошлого особенно велико"."Россией накоплен колоссальный исторический опыт — всем нам надлежит им воспользоваться. Выдающийся российский государственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин говорил: "В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной", — отмечается в заявлении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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россия
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киев
украина
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россия, одесса, киев, нато, в мире, украина, признание днр и лнр в россии
01:51 01.03.2022
 
Основой будущего Украины должна быть свобода от ненависти, заявили историки

РИО: основой развития Украины станет свобода ее народа в определении своего будущего

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В основе развития Украины, где сейчас правит агрессивная неонацистская диктатура, должно лежать право ее народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем, говорится в заявлении на сайте Российского исторического общества (РИО).

"Решение о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, принятое президентом России Владимиром Путиным, — это ответственный и, к сожалению, безальтернативный шаг. Он обусловлен трагическими событиями на Донбассе, логикой обеспечения национальной безопасности и объективным, тщательным анализом исторических тенденций, которые развивались в последние тридцать лет", — говорится в заявлении.

Распад Советского Союза был встречен на Западе как окончательная победа над исторической Россией, за ним последовало стремительное расширение блока НАТО на восток, пишут авторы заявления. "Военная инфраструктура альянса вплотную приблизилась к нашим границам — ни аргументы, ни просьбы, ни прежние соглашения не возымели никакого эффекта", — отмечается в заявлении.
"Сегодня, как это не раз случалось в отечественной истории, судьба нашей страны решается на берегах Днепра. С 1991 года Россия неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому совету не прислушались. Из бывшей советской республики, в свое время наскоро скроенной большевиками, стали делать плацдарм для наступления на Россию", — говорится в заявлении.
В этом во многом виноваты сами киевские власти, превратившие доставшееся им государство в "агрессивную неонацистскую диктатуру", отмечается в заявлении.
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"Все мы помним те страшные дни зимы 2014 года, когда война впервые пришла в Киев, Харьков, Одессу и на Донбасс. Неонацистские каратели развернули геноцид русских людей на востоке Украины. Обезумев от безнаказанности, боевики убивали и калечили несогласных, сжигали их заживо, расстреливали из орудий и минометов", — пишут авторы заявления.
"Допускаем, что кто-то в Киеве обманывал себя, убеждая в том, что ведет борьбу за "европейский выбор" Украины. События последних дней внесли предельную ясность в этот вопрос. Запад попросту использовал своих недалеких подручных. Все обещания им оказались лишь предлогом, чтобы втянуть Киев в прямой конфликт с Россией, заставить жертвовать жизнями простых украинцев в интересах Вашингтона и Брюсселя", — указывается в заявлении.
История знает немало таких примеров, пишут авторы заявления. "Не сомневаемся, что польское руководство, принимая участие в разделе Чехословакии, тоже всерьез полагало себя равноправным "партнером" Гитлера", — отмечают они.
"Мы продолжаем верить в лучшее. Знаем, что на Россию сегодня возлагают надежды миллионы простых людей по всей Украине. Это наш братский народ, не забывший нашей общей истории, культуры и веры", — говорится в заявлении.
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"В своем выступлении президент России упомянул об "историческом будущем", за которое сегодня идет борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент — свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле", — подчеркивают авторы заявления.
По их словам, "сегодня все мы ощущаем поступь исторического времени, поэтому значение уроков прошлого особенно велико".
"Россией накоплен колоссальный исторический опыт — всем нам надлежит им воспользоваться. Выдающийся российский государственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин говорил: "В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной", — отмечается в заявлении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияОдессаКиевНАТОВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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