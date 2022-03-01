Основой будущего Украины должна быть свобода от ненависти, заявили историки
РИО: основой развития Украины станет свобода ее народа в определении своего будущего
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В основе развития Украины, где сейчас правит агрессивная неонацистская диктатура, должно лежать право ее народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем, говорится в заявлении на сайте Российского исторического общества (РИО).
"Решение о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, принятое президентом России Владимиром Путиным, — это ответственный и, к сожалению, безальтернативный шаг. Он обусловлен трагическими событиями на Донбассе, логикой обеспечения национальной безопасности и объективным, тщательным анализом исторических тенденций, которые развивались в последние тридцать лет", — говорится в заявлении.
Распад Советского Союза был встречен на Западе как окончательная победа над исторической Россией, за ним последовало стремительное расширение блока НАТО на восток, пишут авторы заявления. "Военная инфраструктура альянса вплотную приблизилась к нашим границам — ни аргументы, ни просьбы, ни прежние соглашения не возымели никакого эффекта", — отмечается в заявлении.
"Сегодня, как это не раз случалось в отечественной истории, судьба нашей страны решается на берегах Днепра. С 1991 года Россия неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому совету не прислушались. Из бывшей советской республики, в свое время наскоро скроенной большевиками, стали делать плацдарм для наступления на Россию", — говорится в заявлении.
В этом во многом виноваты сами киевские власти, превратившие доставшееся им государство в "агрессивную неонацистскую диктатуру", отмечается в заявлении.
"Все мы помним те страшные дни зимы 2014 года, когда война впервые пришла в Киев, Харьков, Одессу и на Донбасс. Неонацистские каратели развернули геноцид русских людей на востоке Украины. Обезумев от безнаказанности, боевики убивали и калечили несогласных, сжигали их заживо, расстреливали из орудий и минометов", — пишут авторы заявления.
"Допускаем, что кто-то в Киеве обманывал себя, убеждая в том, что ведет борьбу за "европейский выбор" Украины. События последних дней внесли предельную ясность в этот вопрос. Запад попросту использовал своих недалеких подручных. Все обещания им оказались лишь предлогом, чтобы втянуть Киев в прямой конфликт с Россией, заставить жертвовать жизнями простых украинцев в интересах Вашингтона и Брюсселя", — указывается в заявлении.
История знает немало таких примеров, пишут авторы заявления. "Не сомневаемся, что польское руководство, принимая участие в разделе Чехословакии, тоже всерьез полагало себя равноправным "партнером" Гитлера", — отмечают они.
"Мы продолжаем верить в лучшее. Знаем, что на Россию сегодня возлагают надежды миллионы простых людей по всей Украине. Это наш братский народ, не забывший нашей общей истории, культуры и веры", — говорится в заявлении.
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"В своем выступлении президент России упомянул об "историческом будущем", за которое сегодня идет борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент — свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле", — подчеркивают авторы заявления.
По их словам, "сегодня все мы ощущаем поступь исторического времени, поэтому значение уроков прошлого особенно велико".
"Россией накоплен колоссальный исторический опыт — всем нам надлежит им воспользоваться. Выдающийся российский государственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин говорил: "В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной", — отмечается в заявлении.
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Опубликовано: Н. Стома