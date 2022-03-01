https://ria.ru/20220301/svet-1775849384.html

Более 106 тысяч абонентов остались без света в Горловке после обстрела

Более 106 тысяч абонентов остались без света в Горловке после обстрела - РИА Новости, 01.03.2022

Более 106 тысяч абонентов остались без света в Горловке после обстрела

Более 106 тысяч абонентов остались без электроэнергии в донецкой Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, обесточена фильтровальная станция, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:23

2022-03-01T15:23

2022-03-01T15:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Более 106 тысяч абонентов остались без электроэнергии в донецкой Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, обесточена фильтровальная станция, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела со стороны ВФУ обесточено 28 котельных и 204 трансформаторные подстанции. Более 106 000 абонентов остались без электроэнергии", - отмечается в сообщении организации в Telegram-канале. Кроме того, обесточена фильтровальная станция №1.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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горловка

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, горловка