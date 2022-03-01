https://ria.ru/20220301/stroiteli-1775876740.html
Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли
Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли - РИА Новости, 01.03.2022
Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли
"Российская строительная неделя-2022" – ведущая российская бизнес-площадка, которая объединяет главные выставочно-конгрессные мероприятия отрасли, открылась во... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:00
2022-03-01T17:00
2022-03-01T17:36
экспоцентр
россия
экономика
строительство
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Российская строительная неделя-2022" – ведущая российская бизнес-площадка, которая объединяет главные выставочно-конгрессные мероприятия отрасли, открылась во вторник в московском "Экспоцентре".В течение четырех дней представители органов власти, производственных предприятий и торговых компаний из разных российских регионов, а также эксперты рынка обсудят наиболее актуальные вопросы отрасли.По словам организаторов "Российской строительной недели-2022", минувший год стал рекордным в сфере жилищного строительства, и это несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса.В рамках Недели состоится несколько знаковых мероприятий, в том числе 3-я международная специализированная выставка RosBuild 2022, салон "Малоэтажное домостроение", форум "Строим будущее России вместе". Этот проект призван содействовать реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищных фондов. Среди задач форума – формирование комфортной городской среды и развитие малоэтажного домостроения.На "Российской строительной неделе" будут представлены строительные, отделочные материалы и технологии. Проект охватывает проблематику главных сегментов строительной промышленности, способствует появлению на рынке качественных строительных материалов и продвижению новейших технологий, отметили в пресс-службе "Экспоцентра".
https://ria.ru/20210309/ekspotsentr-1600500273.html
https://ria.ru/20220112/forum-1767476874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, россия, экономика, строительство
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Российская строительная неделя-2022" – ведущая российская бизнес-площадка, которая объединяет главные выставочно-конгрессные мероприятия отрасли, открылась во вторник в московском "Экспоцентре".
В течение четырех дней представители органов власти, производственных предприятий и торговых компаний из разных российских регионов, а также эксперты рынка обсудят наиболее актуальные вопросы отрасли.
По словам организаторов "Российской строительной недели-2022", минувший год стал рекордным в сфере жилищного строительства, и это несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса.
"Стройка сегодня – это один из, если не главный драйвер всей экономики", – заявил на открытии форума вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко. По его данным, в 2021 году в строй было введено порядка 90 миллионов квадратных метров жилья, в отрасли сейчас заняты более шести миллионов человек.
В рамках Недели состоится несколько знаковых мероприятий, в том числе 3-я международная специализированная выставка RosBuild 2022, салон "Малоэтажное домостроение", форум "Строим будущее России
вместе". Этот проект призван содействовать реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищных фондов. Среди задач форума – формирование комфортной городской среды и развитие малоэтажного домостроения.
На "Российской строительной неделе" будут представлены строительные, отделочные материалы и технологии. Проект охватывает проблематику главных сегментов строительной промышленности, способствует появлению на рынке качественных строительных материалов и продвижению новейших технологий, отметили в пресс-службе "Экспоцентра
".