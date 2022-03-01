https://ria.ru/20220301/stroiteli-1775876740.html

Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли

Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли - РИА Новости, 01.03.2022

Строители обсудят в Москве перспективы развития отрасли

"Российская строительная неделя-2022" – ведущая российская бизнес-площадка, которая объединяет главные выставочно-конгрессные мероприятия отрасли, открылась во... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:00

2022-03-01T17:00

2022-03-01T17:36

экспоцентр

россия

экономика

строительство

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Российская строительная неделя-2022" – ведущая российская бизнес-площадка, которая объединяет главные выставочно-конгрессные мероприятия отрасли, открылась во вторник в московском "Экспоцентре".В течение четырех дней представители органов власти, производственных предприятий и торговых компаний из разных российских регионов, а также эксперты рынка обсудят наиболее актуальные вопросы отрасли.По словам организаторов "Российской строительной недели-2022", минувший год стал рекордным в сфере жилищного строительства, и это несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса.В рамках Недели состоится несколько знаковых мероприятий, в том числе 3-я международная специализированная выставка RosBuild 2022, салон "Малоэтажное домостроение", форум "Строим будущее России вместе". Этот проект призван содействовать реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищных фондов. Среди задач форума – формирование комфортной городской среды и развитие малоэтажного домостроения.На "Российской строительной неделе" будут представлены строительные, отделочные материалы и технологии. Проект охватывает проблематику главных сегментов строительной промышленности, способствует появлению на рынке качественных строительных материалов и продвижению новейших технологий, отметили в пресс-службе "Экспоцентра".

https://ria.ru/20210309/ekspotsentr-1600500273.html

https://ria.ru/20220112/forum-1767476874.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, россия, экономика, строительство