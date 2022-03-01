https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий - РИА Новости, 01.03.2022
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится в официальном Telegram-канале Министерства науки и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:44
2022-03-01T08:44
2022-03-01T08:44
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ."В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что все стипендии иностранным студентам зачисляются на карты "Мир" независимо от банка, никаких проблем с использованием этих карт в России нет."Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, работают на территории РФ по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учетом конвертации валют", - добавляется в сообщении.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
Минобрнауки: иностранные студенты не жаловались на проблемы с начислением стипендий
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится
в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ.
"В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все стипендии иностранным студентам зачисляются на карты "Мир" независимо от банка, никаких проблем с использованием этих карт в России
нет.
"Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, работают на территории РФ по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учетом конвертации валют", - добавляется в сообщении.