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Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий - РИА Новости, 01.03.2022
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится в официальном Telegram-канале Министерства науки и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:44
2022-03-01T08:44
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ."В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что все стипендии иностранным студентам зачисляются на карты "Мир" независимо от банка, никаких проблем с использованием этих карт в России нет."Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, работают на территории РФ по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учетом конвертации валют", - добавляется в сообщении.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
08:44 01.03.2022
 
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий

Минобрнауки: иностранные студенты не жаловались на проблемы с начислением стипендий

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Жалобы от иностранных граждан по начислению стипендий не поступали в ректораты российских вузов, говорится в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ.
"В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все стипендии иностранным студентам зачисляются на карты "Мир" независимо от банка, никаких проблем с использованием этих карт в России нет.
"Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, работают на территории РФ по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учетом конвертации валют", - добавляется в сообщении.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
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