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Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам
Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам - РИА Новости, 01.03.2022
Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам
Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% с 12,9-21,7%, ВТБ - до 15,9-29,9% с 5,9-13,8%, следует из информации на сайтах банков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:04
2022-03-01T02:05
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% с 12,9-21,7%, ВТБ - до 15,9-29,9% с 5,9-13,8%, следует из информации на сайтах банков.ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. При этом ранее регулятор с целью поддержки банков на фоне санкций сообщал, что до 30 июня приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.Согласно информации на сайте Сбербанка, ставки по потребительским кредитам были повышены до 21,9-29,9% годовых с 12,9-21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9-13,8% до 15,9-29,9% годовых.ВТБ с понедельника повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%, однако данное решение было принято еще до объявления итогов заседания ЦБ. Сбербанк ранее во вторник сообщил, что после решения регулятора увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6% годовых. Банки также повысили ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обеих кредитных организациях составляет 18%.
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, сбербанк россии, санкции в отношении россии
02:04 01.03.2022 (обновлено: 02:05 01.03.2022)
 
Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9%, ВТБ — до 15,9-29,9%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% с 12,9-21,7%, ВТБ - до 15,9-29,9% с 5,9-13,8%, следует из информации на сайтах банков.
ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. При этом ранее регулятор с целью поддержки банков на фоне санкций сообщал, что до 30 июня приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.
Согласно информации на сайте Сбербанка, ставки по потребительским кредитам были повышены до 21,9-29,9% годовых с 12,9-21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9-13,8% до 15,9-29,9% годовых.
ВТБ с понедельника повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%, однако данное решение было принято еще до объявления итогов заседания ЦБ. Сбербанк ранее во вторник сообщил, что после решения регулятора увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6% годовых. Банки также повысили ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обеих кредитных организациях составляет 18%.
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:43
Сбербанк вслед за ВТБ повысил ставки по ипотеке до 18,6 процента
Опубликовано: Н. Брыкин
 
ЭкономикаИпотекаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
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