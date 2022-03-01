02:04 01.03.2022 (обновлено: 02:05 01.03.2022)
Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам
Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9%, ВТБ — до 15,9-29,9%
Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% с 12,9-21,7%, ВТБ - до 15,9-29,9% с 5,9-13,8%, следует из информации на сайтах банков.
ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. При этом ранее регулятор с целью поддержки банков на фоне санкций сообщал, что до 30 июня приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.
Согласно информации на сайте Сбербанка, ставки по потребительским кредитам были повышены до 21,9-29,9% годовых с 12,9-21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9-13,8% до 15,9-29,9% годовых.
ВТБ с понедельника повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%, однако данное решение было принято еще до объявления итогов заседания ЦБ. Сбербанк ранее во вторник сообщил, что после решения регулятора увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6% годовых. Банки также повысили ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обеих кредитных организациях составляет 18%.
Опубликовано: Н. Брыкин