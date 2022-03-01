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Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции
Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции - РИА Новости, 01.03.2022
Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции
Агентство Sputnik France сообщило, что работа каналов Sputnik в YouTube уже приостановлена во Франции, но Telegram-канал еще доступен. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:41
2022-03-01T12:16
sputnik france
франция
россия
youtube
вооруженные силы рф
киев
владимир путин
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Агентство Sputnik France сообщило, что работа каналов Sputnik в YouTube уже приостановлена во Франции, но Telegram-канал еще доступен."Каналы в YouTube Sputnik приостановлены во Франции, канал в Telegram по-прежнему доступен", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Ранее компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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sputnik france, франция, россия, youtube, вооруженные силы рф, киев, владимир путин
11:41 01.03.2022 (обновлено: 12:16 01.03.2022)
 
Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции

Sputnik France сообщил о приостановке каналов агентства в YouTube во Франции

© SputnikSputnik France
Sputnik France - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik
Sputnik France
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Агентство Sputnik France сообщило, что работа каналов Sputnik в YouTube уже приостановлена во Франции, но Telegram-канал еще доступен.
"Каналы в YouTube Sputnik приостановлены во Франции, канал в Telegram по-прежнему доступен", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Девушки на стенде телеканала RT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 21:07
В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
Sputnik FranceФранцияРоссияYouTubeВооруженные силы РФКиевВладимир Путин
 
 
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