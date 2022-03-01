11:41 01.03.2022 (обновлено: 12:16 01.03.2022)
Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции
Sputnik France сообщил о приостановке каналов агентства в YouTube во Франции
© SputnikSputnik France
© Sputnik
Sputnik France
ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Агентство Sputnik France сообщило, что работа каналов Sputnik в YouTube уже приостановлена во Франции, но Telegram-канал еще доступен.
⚡ Sputnik a été interdit d'accès sur Facebook et Instagram dans les 27 pays de l'UE et en Ukraine— Sputnik France (@sputnik_fr) February 28, 2022
Toute l'équipe de Sputnik France vous assure de sa pleine mobilisation pour continuer à vous informer, notamment via Telegram
✅ Rejoignez-nous: https://t.co/LWHEmZMXrT pic.twitter.com/W4n9G2otaJ
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.