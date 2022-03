Sputnik France сообщил о приостановке работы каналов в YouTube во Франции

⚡ Sputnik a été interdit d'accès sur Facebook et Instagram dans les 27 pays de l'UE et en Ukraine



Toute l'équipe de Sputnik France vous assure de sa pleine mobilisation pour continuer à vous informer, notamment via Telegram



✅ Rejoignez-nous: https://t.co/LWHEmZMXrT pic.twitter.com/W4n9G2otaJ