https://ria.ru/20220301/sport-1775755981.html

Как выбрать спортивный кружок, который ребенок не бросит?

Как выбрать спортивный кружок, который ребенок не бросит? - РИА Новости, 01.03.2022

Как выбрать спортивный кружок, который ребенок не бросит?

Физическая культура – это привычка к движению, активный досуг и правильное питание. В первую очередь, она воспитывается в семье. Во вторую – привить ее помогают спортивные секции и кружки. Как воспитать физически культурного ребенка, помочь ему выбрать секцию по душе и "генетике", а главное – не отбить тягу к занятиям спортом на всю жизнь?

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:00

2022-03-01T13:48

это надолго

спорт

воспитание детей

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775755554_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_e20fa7ec922875039e3475563875f198.jpg

Как выбрать спортивный кружок, который ребенок не бросит? Физическая культура – это привычка к движению, активный досуг и правильное питание. В первую очередь, она воспитывается в семье. Во вторую – привить ее помогают спортивные секции и кружки. Как воспитать физически культурного ребенка, помочь ему выбрать секцию по душе и "генетике", а главное – не отбить тягу к занятиям спортом на всю жизнь? audio/mpeg

Как выбрать спортивный кружок, который ребенок не бросит? Физическая культура – это привычка к движению, активный досуг и правильное питание. В первую очередь, она воспитывается в семье. Во вторую – привить ее помогают спортивные секции и кружки. Как воспитать физически культурного ребенка, помочь ему выбрать секцию по душе и "генетике", а главное – не отбить тягу к занятиям спортом на всю жизнь? audio/mpeg

О том, как привить ребенку тягу к занятиям физкультурой рассказывают экс-ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Тамара Викторовна Михайлова и мастер спорта по самбо, победитель международных турниров, основатель и главный тренер спортивного клуба Иван Ильенок.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:00 С чего начать прививать ребенку занятия физкультурой, если родители очень не спортивные?03:30 Как выбрать для ребенка подходящий вид спорта?09:00 Как "продать" ребенку идею ходить в спортивную секцию?13:50 Как правильно выбрать тренера?21:00 Как мотивировать ребенка на активность?26:30 Как воспитать физически культурного ребенка?Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, воспитание детей, психология, аудио