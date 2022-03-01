https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу

Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу - РИА Новости, 01.03.2022

Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу

Джен Псаки, ныне занимающая пост пресс-секретаря Белого дома, комментируя события на Украине, сказала дословно следующее: "Мы не будем вести военные действия... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:23

2022-03-01T14:23

2022-03-01T14:33

авторы

россия

украина

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg

Джен Псаки, ныне занимающая пост пресс-секретаря Белого дома, комментируя события на Украине, сказала дословно следующее: "Мы не будем вести военные действия против России американскими войсками".В детективах в подобные моменты следует красноречивая пауза, после чего следует очевидный вопрос: "Означает ли это, что Соединенные Штаты ведут военные действия против России не американскими войсками?" Впрочем, в данном случае все настолько очевидно, что вряд ли нуждается в дополнительных уточнениях.Вчера ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, которые свидетельствуют о высокой поддержке спецоперации на Украине российским обществом — 68 процентов.Однако глупо отрицать, что решение государственного руководства стало шоком для страны, от которого она только-только начала отходить. В этой ситуации главным фактором такого уровня поддержки, безусловно, является высокий уровень доверия граждан президенту и ключевым министрам. Люди чувствуют и понимают: если Путин принял такое решение, значит, иных вариантов просто не было.Кроме того, чем дальше, тем больше приоткрываются для общества ранее скрытые от него обстоятельства, которые и сделали данный шаг неизбежным.Процитированное заявление официального представителя администрации США, которая, по сути, заявила, что США рассматривают украинскую армию как свои прокси-войска против России, только одно из них. Кстати, эти прокси-войска они очень неплохо прокачали за прошедшие восемь лет — и подготовкой, и поставками оружия, и просто ведением военных действий (важнейший опыт для любой армии, пусть даже у украинской он был специфический и в значительной степени сводился к обстрелам мирных жителей).В свою очередь, аргументы критиков спецоперации сводятся к следующей позиции:Оставим пока тему ядерного оружия, а поговорим подробнее по первому пункту — что украинская армия никак не могла нести угрозу России, в каком бы состоянии она ни находилась.Сейчас — прямо в эти часы — близится к апофеозу важнейшая часть спецоперации. Российские войска совместно с народной милицией республик замыкают в Донбассе в грандиозный мегакотел стотысячную украинскую группировку.Еще раз (и извините за капслок): Украина сформировала в Донбассе группировку приблизительно в СТО ТЫСЯЧ военнослужащих — обученных, экипированных и оснащенных американцами.Кто-то всерьез думает, что они туда для обороны от ДНР и ЛНР были отправлены?А раз так, то замысел Штатов становится прозрачен даже не погруженному в военные вопросы человеку (вроде автора этих строк).За восемь лет американцы существенно усилили украинскую армию и повысили ее боеспособность. В Донбассе была сформирована огромная группировка, которая бы пошла в удобный для Вашингтона момент в атаку на республики. Причем размер и мощь этой группировки таковы, что у защитников республик не было бы ни единого шанса ей противостоять.И Россия оказалась бы перед роковым выбором: либо наблюдать со стороны за уничтожением республик с дальнейшим геноцидом их населения, значительная часть которого уже является гражданами Российской Федерации, либо вмешаться.Причем, как показал все тот же опрос ВЦИОМ, для российского общества защита ДНР и ЛНР является главными мотивами, обосновывающими проведение спецоперации. Попытка Москвы отсидеться в стороне означала бы катастрофический удар по репутации и доверию к власти внутри страны. И геополитический разгром на международной арене.Однако вмешаться означало бы в этой ситуации автоматически получить ровно ту же реакцию Запада, что мы наблюдаем последние дни. Вот только военные действия тогда нам пришлось бы вести с радикально худших позиций и с огромными потерями российских военнослужащих. Про народную милицию и мирное население и вовсе говорить не приходится.Вот и получается, что России была подготовлена Штатами ловушка в виде выбора между геополитической капитуляцией и войной на Украине в крайне тяжелых и невыгодных условиях с катастрофическими потерями.То есть выбора на самом деле у нас просто не было. Война России на Украине была совершенно неизбежна. Вот только воюем мы там — как честно призналась Джен Псаки — не с Киевом, а Вашингтоном.Главное, что сделало в этой тупиковой ситуации руководство российского государства, — будучи не в силах полностью отменить американский сценарий, оно нашло способ его поломать: начало первым — так и тогда, когда мы сами выбрали. И судя по растерянности Запада в первые пару дней, для них это оказалось не только неожиданностью, но и моментом крайне неудачным.В середине 2010-х Путин рассказал об уроке, выученном на ленинградских улицах его детства: если драка неизбежна, бей первым.Как этот принцип выглядит в большой политике, мы прямо сейчас и наблюдаем.Ну а исход событий зависит от всех нас.

https://ria.ru/20220228/opros-1775674741.html

https://ria.ru/20220223/nezavisimost-1774536048.html

https://ria.ru/20220301/naemniki-1775805988.html

https://ria.ru/20220221/opros-1774093871.html

https://ria.ru/20220224/voyska-1774604057.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

авторы, россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр