https://ria.ru/20220301/spetsnazovtsy-1775714257.html

СМИ: команда британских бывших спецназовцев отправилась на Украину

СМИ: команда британских бывших спецназовцев отправилась на Украину - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: команда британских бывших спецназовцев отправилась на Украину

Команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны", сообщает газета Mirror. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T03:26

2022-03-01T03:26

2022-03-01T03:29

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ЛОНДОН, 1 мар — РИА Новости. Команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны", сообщает газета Mirror.Согласно газете, люди в возрасте от 40 до 60 лет провели ряд встреч, на которых обсудили поддержку Киева. Среди них, отмечает издание, есть "высококвалифицированные снайперы и эксперты по использованию зенитных и противотанковых ракет".По информации Mirror, "бывшие десантники" и "другие военные специалисты Соединенного Королевства" могут в дальнейшем присоединиться к группам украинского спецназа.Согласно газете Telegraph, британские ВС во вторник предупредят солдат о том, что им не разрешается отправляться на Украину "вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет". Издание утверждает, что в ВС опасаются эскалации конфликта в случае, если на Украине заметят британских военных.Источник в МИД Британии отметил, что если британцы отправятся на Украину "сражаться с русскими", могут возникнуть "юридические последствия"."С юридической точки зрения это туманно", — приводит издание слова источника.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

лондон, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф