https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html

Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ

Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ - РИА Новости, 01.03.2022

Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:25

2022-03-01T17:25

2022-03-01T17:42

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

обсе

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.По данным Фадеева, постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере "приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов" в связи с "неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ"."Направляю вам текст данного заявления и прошу принять в рамках вашего мандата все необходимые меры в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", - говорится в письме главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе.Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775871339.html

https://ria.ru/20220301/meta-1775849581.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), обсе, признание днр и лнр в россии