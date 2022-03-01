Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html
Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ
Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:25
2022-03-01T17:42
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
обсе
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.По данным Фадеева, постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере "приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов" в связи с "неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ"."Направляю вам текст данного заявления и прошу принять в рамках вашего мандата все необходимые меры в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", - говорится в письме главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе.Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775871339.html
https://ria.ru/20220301/meta-1775849581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), обсе, признание днр и лнр в россии
17:25 01.03.2022 (обновлено: 17:42 01.03.2022)
 
Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ

Глава СПЧ Фадеев обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
По данным Фадеева, постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере "приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов" в связи с "неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ".
"Направляю вам текст данного заявления и прошу принять в рамках вашего мандата все необходимые меры в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", - говорится в письме главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе.
Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канал RT France в Telegram стал недоступен на территории Франции
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:24
В МИД обвинили Google и Meta в проведении антироссийской пропаганды
 
Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ОБСЕПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала