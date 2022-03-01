https://ria.ru/20220301/sovbez-1775740809.html
Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза
Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза, на него приглашены порядка 50 человек для обсуждения обстановки, сообщил во... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:55
2022-03-01T09:55
2022-03-01T10:09
белоруссия
александр лукашенко
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза, на него приглашены порядка 50 человек для обсуждения обстановки, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Большие планы Первого (Лукашенко – ред.) на этот вторник… Расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это - руководство правительства и экспертное сообщество", - говорится в сообщении.Также отмечается, что после, в более узком составе, пройдет совещание по экономике.
https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775571994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, признание днр и лнр в россии
09:55 01.03.2022 (обновлено: 10:09 01.03.2022)
Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза
Президент Белоруссии Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза