https://ria.ru/20220301/sovbez-1775740809.html

Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза

Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза, на него приглашены порядка 50 человек для обсуждения обстановки, сообщил во... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:55

2022-03-01T09:55

2022-03-01T10:09

белоруссия

александр лукашенко

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза, на него приглашены порядка 50 человек для обсуждения обстановки, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Большие планы Первого (Лукашенко – ред.) на этот вторник… Расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это - руководство правительства и экспертное сообщество", - говорится в сообщении.Также отмечается, что после, в более узком составе, пройдет совещание по экономике.

https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775571994.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

белоруссия, александр лукашенко, признание днр и лнр в россии