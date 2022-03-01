https://ria.ru/20220301/sotspodderzhka-1775890550.html
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия - РИА Новости, 01.03.2022
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия
Минтруд РФ заявил о сохранении в России всех мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия и единовременные выплаты, сообщается на сайте объясняем.рф. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:48
2022-03-01T17:48
2022-03-01T19:07
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минтруд РФ заявил о сохранении в России всех мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия и единовременные выплаты, сообщается на сайте объясняем.рф."Все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные выплаты, сохраняются, сообщает Минтруд", - говорится в сообщении сайта, размещенном в его Telegram-канале.Отмечается, что в Пенсионном фонде есть средства на выплату пенсий, а также на необходимые меры социальной поддержки. В Фонде социального страхования достаточно средств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
https://ria.ru/20220217/zakon-1773234996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
17:48 01.03.2022 (обновлено: 19:07 01.03.2022)
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия
Портал объясняем.рф: в России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия