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В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия - РИА Новости, 01.03.2022
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия
Минтруд РФ заявил о сохранении в России всех мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия и единовременные выплаты, сообщается на сайте объясняем.рф. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:48
2022-03-01T19:07
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минтруд РФ заявил о сохранении в России всех мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия и единовременные выплаты, сообщается на сайте объясняем.рф."Все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные выплаты, сохраняются, сообщает Минтруд", - говорится в сообщении сайта, размещенном в его Telegram-канале.Отмечается, что в Пенсионном фонде есть средства на выплату пенсий, а также на необходимые меры социальной поддержки. В Фонде социального страхования достаточно средств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
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Ольга Филиппова
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
17:48 01.03.2022 (обновлено: 19:07 01.03.2022)
 
В России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия

Портал объясняем.рф: в России сохраняются все меры соцподдержки, включая пенсии и пособия

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минтруд РФ заявил о сохранении в России всех мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия и единовременные выплаты, сообщается на сайте объясняем.рф.
"Все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные выплаты, сохраняются, сообщает Минтруд", - говорится в сообщении сайта, размещенном в его Telegram-канале.
Отмечается, что в Пенсионном фонде есть средства на выплату пенсий, а также на необходимые меры социальной поддержки. В Фонде социального страхования достаточно средств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 02:53
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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