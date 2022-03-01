18:10 01.03.2022 (обновлено: 18:18 01.03.2022)
Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией
Польши прекращает научно-технического сотрудничества с Россией из-за операции на Украине
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польша прекращает научно-техническое сотрудничество с Россией, заявил во вторник заместитель министра образования и науки республики Влодзимеж Бернацкий на фоне санкций ЕС против России из-за операции по демилитаризации Украины.
"Мы прекращаем сотрудничество с Россией в области науки и техники. Это означает прекращение контактов с российскими учеными, вузами и исследовательскими центрами", - говорится в его заявлении.
Бернацкий пояснил, что Польша, в частности, прекращает сотрудничество с Россией в рамках Объединенного института ядерных исследований в Дубне под Москвой и Международного Центра научно-технической информации.
Кроме того, министерство образования и науки Польши прекращает сотрудничество с РФ в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и техники, заключенного 25 августа 1993 года.
Польский замминистра уточнил, что это означает "прекращение контактов с российскими учеными, вузами и исследовательскими центрами".
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В прошлое воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.