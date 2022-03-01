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Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией

Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией

Польша прекращает научно-техническое сотрудничество с Россией, заявил во вторник заместитель министра образования и науки республики Влодзимеж Бернацкий на фоне РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:10

2022-03-01T18:10

2022-03-01T18:18

санкции

польша

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

донбасс

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польша прекращает научно-техническое сотрудничество с Россией, заявил во вторник заместитель министра образования и науки республики Влодзимеж Бернацкий на фоне санкций ЕС против России из-за операции по демилитаризации Украины.Бернацкий пояснил, что Польша, в частности, прекращает сотрудничество с Россией в рамках Объединенного института ядерных исследований в Дубне под Москвой и Международного Центра научно-технической информации.Кроме того, министерство образования и науки Польши прекращает сотрудничество с РФ в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и техники, заключенного 25 августа 1993 года.Польский замминистра уточнил, что это означает "прекращение контактов с российскими учеными, вузами и исследовательскими центрами".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В прошлое воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.

https://ria.ru/20220228/studenty-1775591922.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, польша, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс, санкции в отношении россии, в мире, украина