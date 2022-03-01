https://ria.ru/20220301/snaryad-1775903365.html

В ДНР заявили о попадании снаряда ВСУ в гимназию в Донецке

В ДНР заявили о попадании снаряда ВСУ в гимназию в Донецке - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о попадании снаряда ВСУ в гимназию в Донецке

Снаряд попал в гимназию в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:35

2022-03-01T18:35

2022-03-01T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Снаряд попал в гимназию в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что попадание снаряда в учебное заведение произошло при обстреле со стороны украинских силовиков по Донецку, произошедшем в 16.35 (совпадает с мск)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Донецка зафиксировано попадание в образовательное учреждение - Донецкую гимназию №107", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также в результате обстрела было зафиксировано возгорание двух гаражей.Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина