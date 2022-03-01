https://ria.ru/20220301/siloviki-1775723288.html
Ветеран "Востока" рассказал о гуманном отношении к украинским силовикам
Ветеран "Востока" рассказал о гуманном отношении к украинским силовикам - РИА Новости, 01.03.2022
Ветеран "Востока" рассказал о гуманном отношении к украинским силовикам
Народная милиция Донецкой народной республики гуманно относится к силовикам, добровольно сдавшим оружие, а одному из задержанных на день рождения даже подарили... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:50
2022-03-01T07:50
2022-03-01T07:50
обострение ситуации в днр и лнр
александр семенов
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики гуманно относится к силовикам, добровольно сдавшим оружие, а одному из задержанных на день рождения даже подарили торт, рассказал РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов.По его словах, сложившие оружие "находятся в нормальных, удобоваримых условиях".Он рассказал историю, как еще 13 сентября 2014 года к батальону "Восток" попал с ранением бедра украинский военный. Открыв его документы, ополченцы обнаружили, что это его день рождения. Они решили поздравить пленного с днем рождения, купили торт, шампанское, бутылку водки. Украинец был очень растроган."Это был какой-то работяга, то есть с села, которого взяли, и он вообще даже не готов был как бы воевать, его посадили за руль какого-то автомобиля… Вначале он боялся из наших рук брать этот торт, боялся, но рядом были другие ребята, которые тоже… Потом, когда уже выпил, скажем так, у него упал этот адреналин. И он реально просто расплакался. То есть сошло на "нет" вот это все. И он понял, что нормальное отношение. То есть никто над ним не издевается", — рассказал Семенов.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр семенов, в мире, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, россия, украина
Ветеран "Востока" рассказал о гуманном отношении к украинским силовикам
Ветеран "Востока" Семенов: к сложившим оружие украинским силовикам относятся гуманно
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики гуманно относится к силовикам, добровольно сдавшим оружие, а одному из задержанных на день рождения даже подарили торт, рассказал РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов.
"И войска ЛДНР, и войска Российской Федерации гуманно относятся к добровольно сдавшим оружие украинским военным. С другой стороны, мы с вами наблюдаем жестокое отношение к вооруженным бойцам ЛДНР и Вооруженных сил РФ со стороны ВСУ и со стороны отдельных гражданских лиц", — сказал Семенов.
По его словах, сложившие оружие "находятся в нормальных, удобоваримых условиях".
Он рассказал историю, как еще 13 сентября 2014 года к батальону "Восток" попал с ранением бедра украинский военный. Открыв его документы, ополченцы обнаружили, что это его день рождения. Они решили поздравить пленного с днем рождения, купили торт, шампанское, бутылку водки. Украинец был очень растроган.
"Это был какой-то работяга, то есть с села, которого взяли, и он вообще даже не готов был как бы воевать, его посадили за руль какого-то автомобиля… Вначале он боялся из наших рук брать этот торт, боялся, но рядом были другие ребята, которые тоже… Потом, когда уже выпил, скажем так, у него упал этот адреналин. И он реально просто расплакался. То есть сошло на "нет" вот это все. И он понял, что нормальное отношение. То есть никто над ним не издевается", — рассказал Семенов.