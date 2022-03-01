https://ria.ru/20220301/shtraf-1775893841.html

Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро

Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро - РИА Новости, 01.03.2022

Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро

Медиарегулятор Берлина и Бранденбурга (MABB) пригрозил компании RT DE Productions штрафом в 25 тысяч евро, если не будет прекращено вещание программы RT DE в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:01

2022-03-01T18:01

2022-03-01T18:46

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россия

германия

телеканал rt

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Медиарегулятор Берлина и Бранденбурга (MABB) пригрозил компании RT DE Productions штрафом в 25 тысяч евро, если не будет прекращено вещание программы RT DE в Германии до 4 марта, говорится в сообщении регулятора.В заявлении пояснили, что в Административный суд Берлина так и не поступило заявление от RT DE Productions по пересмотру принятого ранее решения MABB о том, что программа RT DE не может распространяться в Германии ввиду отсутствия необходимой лицензии."RT DE Productions неоднократно объявляла о ходатайстве по ускоренному рассмотрению (протеста на решение MABB), однако оно до сегодняшнего дня не поступило в Административный суд Берлина. Поэтому MABB 1 марта, спустя месяц после доставки уведомления (от MABB), приняло решение пригрозить Административным штрафом в размере 25 тысяч евро и одновременно объявило об этой мере на тот случай, если RT DE Productions GmbH не прекратит организацию и распространение телевизионной программы RT DE до 4 марта 2022 года", - говорится в заявлении.Они добавили, что RT DE Productions GmbH, как и прежде, может подать заявление в административный суд по первоначальному решению MABB.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, берлин (город), россия, германия, телеканал rt