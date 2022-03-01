https://ria.ru/20220301/shtraf-1775893841.html
Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро
Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро - РИА Новости, 01.03.2022
Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро
Медиарегулятор Берлина и Бранденбурга (MABB) пригрозил компании RT DE Productions штрафом в 25 тысяч евро, если не будет прекращено вещание программы RT DE в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:01
2022-03-01T18:01
2022-03-01T18:46
в мире
берлин (город)
россия
германия
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_0:113:3029:1817_1920x0_80_0_0_d27949da510a1e74cd41708359ded13b.jpg
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Медиарегулятор Берлина и Бранденбурга (MABB) пригрозил компании RT DE Productions штрафом в 25 тысяч евро, если не будет прекращено вещание программы RT DE в Германии до 4 марта, говорится в сообщении регулятора.В заявлении пояснили, что в Административный суд Берлина так и не поступило заявление от RT DE Productions по пересмотру принятого ранее решения MABB о том, что программа RT DE не может распространяться в Германии ввиду отсутствия необходимой лицензии."RT DE Productions неоднократно объявляла о ходатайстве по ускоренному рассмотрению (протеста на решение MABB), однако оно до сегодняшнего дня не поступило в Административный суд Берлина. Поэтому MABB 1 марта, спустя месяц после доставки уведомления (от MABB), приняло решение пригрозить Административным штрафом в размере 25 тысяч евро и одновременно объявило об этой мере на тот случай, если RT DE Productions GmbH не прекратит организацию и распространение телевизионной программы RT DE до 4 марта 2022 года", - говорится в заявлении.Они добавили, что RT DE Productions GmbH, как и прежде, может подать заявление в административный суд по первоначальному решению MABB.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_227fdcc8f99649a885cbb83dd07ba5e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), россия, германия, телеканал rt
18:01 01.03.2022 (обновлено: 18:46 01.03.2022)
Регулятор Германии пригрозил оштрафовать RT DE на 25 тысяч евро
Регулятор: RT DE грозит штраф в 25 тысяч евро, если канал не остановит вещание до 4 марта
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Медиарегулятор Берлина и Бранденбурга (MABB) пригрозил компании RT DE Productions штрафом в 25 тысяч евро, если не будет прекращено вещание программы RT DE в Германии до 4 марта, говорится в сообщении регулятора.
В заявлении пояснили, что в Административный суд Берлина
так и не поступило заявление от RT DE Productions по пересмотру принятого ранее решения MABB о том, что программа RT DE не может распространяться в Германии
ввиду отсутствия необходимой лицензии.
"RT DE Productions неоднократно объявляла о ходатайстве по ускоренному рассмотрению (протеста на решение MABB), однако оно до сегодняшнего дня не поступило в Административный суд Берлина. Поэтому MABB 1 марта, спустя месяц после доставки уведомления (от MABB), приняло решение пригрозить Административным штрафом в размере 25 тысяч евро и одновременно объявило об этой мере на тот случай, если RT DE Productions GmbH не прекратит организацию и распространение телевизионной программы RT DE до 4 марта 2022 года", - говорится в заявлении.
Они добавили, что RT DE Productions GmbH, как и прежде, может подать заявление в административный суд по первоначальному решению MABB.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией
лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России
германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва
пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.