20:24 01.03.2022 (обновлено: 21:31 01.03.2022)
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"
Представитель ДНР Басурин сообщил о гибели офицеров и генерала украинского штаба "Север"
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — добавил представитель ведомства.
По словам Басурина, полученные радиоперехваты также подтвердили сведения о ликвидации командира 53-й бригады ВСУ полковника Титенко.
Кроме того, по имеющейся у ДНР информации, из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ "Восток" генерала Содоля. Басурин отметил, что украинский военачальник получил ранения в результате несогласованных действий военных и батальона "Азов" — по машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов.
"Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления", — заключил Басурин.
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