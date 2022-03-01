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В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север" - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:24

2022-03-01T20:24

2022-03-01T21:31

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — добавил представитель ведомства.По словам Басурина, полученные радиоперехваты также подтвердили сведения о ликвидации командира 53-й бригады ВСУ полковника Титенко.Кроме того, по имеющейся у ДНР информации, из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ "Восток" генерала Содоля. Басурин отметил, что украинский военачальник получил ранения в результате несогласованных действий военных и батальона "Азов" — по машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов."Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления", — заключил Басурин.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/gubernator-1775906827.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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