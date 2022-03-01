Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/shtab-1775924119.html
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север" - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"
Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:24
2022-03-01T21:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775625221_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_b8808be29530180ef40926a0bc049b36.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — добавил представитель ведомства.По словам Басурина, полученные радиоперехваты также подтвердили сведения о ликвидации командира 53-й бригады ВСУ полковника Титенко.Кроме того, по имеющейся у ДНР информации, из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ "Восток" генерала Содоля. Басурин отметил, что украинский военачальник получил ранения в результате несогласованных действий военных и батальона "Азов" — по машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов."Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления", — заключил Басурин.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/gubernator-1775906827.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775625221_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3186b5e2890760ffc3ac9f18e80ad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганская область, россия
20:24 01.03.2022 (обновлено: 21:31 01.03.2022)
 
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

Представитель ДНР Басурин сообщил о гибели офицеров и генерала украинского штаба "Север"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", — добавил представитель ведомства.
Воронка от взрыва и поврежденный в результате обстрела автомобиль в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Губернатор Николаевской области: ВС России не хотят стрелять в гражданских
По словам Басурина, полученные радиоперехваты также подтвердили сведения о ликвидации командира 53-й бригады ВСУ полковника Титенко.
Кроме того, по имеющейся у ДНР информации, из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ "Восток" генерала Содоля. Басурин отметил, что украинский военачальник получил ранения в результате несогласованных действий военных и батальона "Азов" — по машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов.
"Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления", — заключил Басурин.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала