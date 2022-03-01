https://ria.ru/20220301/shtab-1775846374.html

В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики

В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики - РИА Новости, 01.03.2022

В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики

Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:11

2022-03-01T15:11

2022-03-01T15:11

вологодская область

экономика

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 28 февраля – РИА Новости. Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном Правительстве.По его словам, главная задача антикризисного штаба – не допустить ухудшения ситуации в финансовой и экономической сферах, выполнить все взятые ранее публичные социальные обязательства. Возглавит штаб лично глава региона."С этого момента мы начинаем мониторить ситуацию на крупных и средних предприятиях области, будем оказывать меры поддержки тем предприятиям, которые будут в этом нуждаться. Экономика у нас экспортно-ориентированная, регион поставляет большое количество продукции на зарубежные рынки, в том числе в страны Евросоюза. Поэтому, конечно, наш бюджет зависит от поступления налогов наших основных предприятий-экспортеров. И нам необходимо сделать все, чтобы минимизировать эти риски", - сказал Кувшинников.Он отметил, что в прошлом году областной бюджет сформирован с учётом "подушки безопасности" - незапланированных дополнительных налоговых поступлений, которая будет использована при возможном снижении налоговых отчислений от предприятий области в текущем году.

https://ria.ru/20220222/remont-1774364741.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, олег кувшинников