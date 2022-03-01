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В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики
В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики - РИА Новости, 01.03.2022
В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики
Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:11
2022-03-01T15:11
вологодская область
экономика
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 28 февраля – РИА Новости. Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном Правительстве.По его словам, главная задача антикризисного штаба – не допустить ухудшения ситуации в финансовой и экономической сферах, выполнить все взятые ранее публичные социальные обязательства. Возглавит штаб лично глава региона."С этого момента мы начинаем мониторить ситуацию на крупных и средних предприятиях области, будем оказывать меры поддержки тем предприятиям, которые будут в этом нуждаться. Экономика у нас экспортно-ориентированная, регион поставляет большое количество продукции на зарубежные рынки, в том числе в страны Евросоюза. Поэтому, конечно, наш бюджет зависит от поступления налогов наших основных предприятий-экспортеров. И нам необходимо сделать все, чтобы минимизировать эти риски", - сказал Кувшинников.Он отметил, что в прошлом году областной бюджет сформирован с учётом "подушки безопасности" - незапланированных дополнительных налоговых поступлений, которая будет использована при возможном снижении налоговых отчислений от предприятий области в текущем году.
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экономика, олег кувшинников
15:11 01.03.2022
 

В Вологодской области создан антикризисный штаб по развитию экономики

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 28 февраля – РИА Новости. Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном Правительстве.
По его словам, главная задача антикризисного штаба – не допустить ухудшения ситуации в финансовой и экономической сферах, выполнить все взятые ранее публичные социальные обязательства. Возглавит штаб лично глава региона.
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"С этого момента мы начинаем мониторить ситуацию на крупных и средних предприятиях области, будем оказывать меры поддержки тем предприятиям, которые будут в этом нуждаться. Экономика у нас экспортно-ориентированная, регион поставляет большое количество продукции на зарубежные рынки, в том числе в страны Евросоюза. Поэтому, конечно, наш бюджет зависит от поступления налогов наших основных предприятий-экспортеров. И нам необходимо сделать все, чтобы минимизировать эти риски", - сказал Кувшинников.
Он отметил, что в прошлом году областной бюджет сформирован с учётом "подушки безопасности" - незапланированных дополнительных налоговых поступлений, которая будет использована при возможном снижении налоговых отчислений от предприятий области в текущем году.
 
Вологодская областьЭкономикаОлег Кувшинников
 
 
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