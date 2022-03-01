11:10 01.03.2022 (обновлено: 17:56 01.03.2022)
Председатель совета директоров Шереметьево сложил полномочия
Шлава совета директоров аэропорта Шереметьево Пономаренко сложил полномочия из-за санкций
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко
Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко слагает с себя полномочия из-за попадания в санкционные списки Евросоюза.
"В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С. В. Аксеновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении.
Он выразил надежду на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса и нормализацию политических и экономических отношений между странами.
О включении Пономаренко в санкционный список стало известно накануне. Он, как указывается в документе, оказывал материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
Санкции
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а своим компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Для обеспечения стабильности ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все соцрасходы, а банки при необходимости докапитализируют.