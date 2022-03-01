https://ria.ru/20220301/sheremetevo-1775759981.html

Председатель совета директоров Шереметьево сложил полномочия

Председатель совета директоров Шереметьево сложил полномочия - РИА Новости, 01.03.2022

Председатель совета директоров Шереметьево сложил полномочия

Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко слагает с себя полномочия из-за попадания в санкционные списки Евросоюза. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:10

2022-03-01T11:10

2022-03-01T17:56

россия

шереметьево (аэропорт)

санкции

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко слагает с себя полномочия из-за попадания в санкционные списки Евросоюза."В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С. В. Аксеновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении.Он выразил надежду на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса и нормализацию политических и экономических отношений между странами.О включении Пономаренко в санкционный список стало известно накануне. Он, как указывается в документе, оказывал материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а своим компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Для обеспечения стабильности ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все соцрасходы, а банки при необходимости докапитализируют.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/moskva-1775733333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, шереметьево (аэропорт), санкции, санкции в отношении россии, общество