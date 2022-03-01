https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775945075.html

Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России

Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России - РИА Новости, 01.03.2022

Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили во вторник ряд санкций против России, в том числе по отключению определенных российских банков от... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:11

2022-03-01T23:11

2022-03-01T23:41

санкции в отношении россии

экономика

российский фонд прямых инвестиций

swift

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза одобрили во вторник ряд санкций против России, в том числе по отключению определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, говорится в Twitter французского председательства в Совете ЕС."Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в сообщении.Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняется в документе.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, экономика, российский фонд прямых инвестиций, swift, в мире