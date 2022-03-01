https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775945075.html
Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России
Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России - РИА Новости, 01.03.2022
Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России
Постоянные представители стран Евросоюза одобрили во вторник ряд санкций против России, в том числе по отключению определенных российских банков от... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:11
2022-03-01T23:11
2022-03-01T23:41
санкции в отношении россии
экономика
российский фонд прямых инвестиций
swift
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза одобрили во вторник ряд санкций против России, в том числе по отключению определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, говорится в Twitter французского председательства в Совете ЕС."Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в сообщении.Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняется в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, российский фонд прямых инвестиций, swift, в мире
23:11 01.03.2022 (обновлено: 23:41 01.03.2022)
Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России
Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России