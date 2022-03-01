https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html

Турция не планирует вводить санкции против России

Турция не планирует вводить санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022

Турция не планирует вводить санкции против России

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не планирует вводить санкции против Москвы, чтобы оставить открытым канал с Россией. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:41

2022-03-01T22:41

2022-03-01T22:41

экономика

россия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8eaddae4463c6004f0778babe6de5ebc.jpg

АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не планирует вводить санкции против Москвы, чтобы оставить открытым канал с Россией."Мы должны действовать, учитывая приоритеты нашей страны. Должен быть актор, который мог бы говорить с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, когда все бросают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы оставить этот канал открытым", - приводит слова Калына CNN Turk.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), турция