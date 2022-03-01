https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775918935.html
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны - РИА Новости, 01.03.2022
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:45
2022-03-01T19:45
2022-03-01T20:02
россия
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владимир путин
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санкции
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны."Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды", - следует из заявления.Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе."Эти действия являются частью продолжающихся усилий партнеров по G7 и стран-единомышленников, которые направлены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию агрессии (против Украины - ред.)", - указали в канадском кабмине.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html
https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, санкции, санкции в отношении россии, канада, вооруженные силы рф
19:45 01.03.2022 (обновлено: 20:02 01.03.2022)
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Канада запретит российским кораблям заходить в порты и территориальные воды страны