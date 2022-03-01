Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775918935.html
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны - РИА Новости, 01.03.2022
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:45
2022-03-01T20:02
россия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны."Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды", - следует из заявления.Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе."Эти действия являются частью продолжающихся усилий партнеров по G7 и стран-единомышленников, которые направлены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию агрессии (против Украины - ред.)", - указали в канадском кабмине.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html
https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, санкции, санкции в отношении россии, канада, вооруженные силы рф
19:45 01.03.2022 (обновлено: 20:02 01.03.2022)
 
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны

Канада запретит российским кораблям заходить в порты и территориальные воды страны

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны.
"Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды", - следует из заявления.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЕК пригрозила заморозить "всю роскошь" российских бизнесменов
Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе.
"Эти действия являются частью продолжающихся усилий партнеров по G7 и стран-единомышленников, которые направлены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию агрессии (против Украины - ред.)", - указали в канадском кабмине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:04
В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе
 
РоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаСанкцииСанкции в отношении РоссииКанадаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала