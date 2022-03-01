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https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775892770.html
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:57
2022-03-01T17:57
россия
санкции в отношении россии
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, Россия еще не вводила ответных мер.
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россия, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова
17:57 01.03.2022
 
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, Россия еще не вводила ответных мер.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:41
В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы
 
РоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария Захарова
 
 
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