https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775892770.html
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:57
2022-03-01T17:57
2022-03-01T17:57
россия
санкции в отношении россии
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, Россия еще не вводила ответных мер.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775888857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова
Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада