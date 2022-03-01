https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775888857.html

В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы

В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы - РИА Новости, 01.03.2022

В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы

Санкции Запада не имеют под собой никакой правовой почвы, не связаны с текущей ситуацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:41

2022-03-01T17:41

2022-03-01T17:59

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкции Запада не имеют под собой никакой правовой почвы, не связаны с текущей ситуацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти меры не имеют под собой ни правовой почвы, на самом деле они не связаны ... с текущей ситуацией", - сказала она в эфире канала "Россия-24"."Они должны отдавать себе отчет, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам", - добавила она.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775695236.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия