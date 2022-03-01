https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775853217.html

Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии

Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022

Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии

Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Белоруссии в военной операции России на Украине, следует из... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:37

2022-03-01T15:37

2022-03-01T16:08

санкции

лондон

белоруссия

великобритания

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Белоруссии в военной операции России на Украине, следует из опубликованного документа.В индивидуальный санкционный список попали заместители министра обороны Белоруссии генералы Андрей Бурдыко, генерал-майор Виктор Гулевич, генерал–майор Сергей Симоненко и генерал майор Андрей Жук.Из предприятий под санкциями оказались "558 Авиационный ремонтный завод" и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов "Интеграл".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775771126.html

лондон

белоруссия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции, лондон, белоруссия, великобритания, признание днр и лнр в россии