https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775853217.html
Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии
Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022
Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии
Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Белоруссии в военной операции России на Украине, следует из... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:37
2022-03-01T15:37
2022-03-01T16:08
санкции
лондон
белоруссия
великобритания
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Белоруссии в военной операции России на Украине, следует из опубликованного документа.В индивидуальный санкционный список попали заместители министра обороны Белоруссии генералы Андрей Бурдыко, генерал-майор Виктор Гулевич, генерал–майор Сергей Симоненко и генерал майор Андрей Жук.Из предприятий под санкциями оказались "558 Авиационный ремонтный завод" и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов "Интеграл".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775771126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, лондон, белоруссия, великобритания, признание днр и лнр в россии
15:37 01.03.2022 (обновлено: 16:08 01.03.2022)
Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии
Британия ввела санкции против четырех заместителей министра обороны Белоруссии
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Белоруссии в военной операции России на Украине, следует из опубликованного документа.
В индивидуальный санкционный список попали заместители министра обороны Белоруссии
генералы Андрей Бурдыко, генерал-майор Виктор Гулевич, генерал–майор Сергей Симоненко и генерал майор Андрей Жук
.
Из предприятий под санкциями оказались "558 Авиационный ремонтный завод" и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов "Интеграл".
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко
, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.