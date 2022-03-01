https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html

Санкции Запада пока не в состоянии остановить Россию, заявил эксперт

Санкции Запада пока не в состоянии остановить Россию, заявил эксперт - РИА Новости, 01.03.2022

Санкции Запада пока не в состоянии остановить Россию, заявил эксперт

США уже частично достигли своей цели по закреплению коллективной конфронтации Запада с Россией и изображению России как агрессора и угрозы для западного... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:31

2022-03-01T15:31

2022-03-01T15:53

жозеп боррель

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

москва

swift

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. США уже частично достигли своей цели по закреплению коллективной конфронтации Запада с Россией и изображению России как агрессора и угрозы для западного общества, но пока они все еще не могут заставить Россию изменить свою политику в отношении Украины, считает младший научный сотрудник Китайского института современных международных отношений (СICIR) Ма Сюэ.Как отмечает эксперт, санкции против России преследуют три цели, а именно: заставить Россию изменить свою политику в отношении Украины, повысить цену действий России и позволить Западу прийти к консенсусу по дальнейшей изоляции России. По его словам, США уже частично достигли своей цели по закреплению коллективной конфронтации Запада с Россией и изображению России как агрессора и угрозы для западного общества. Однако санкции против России ударят и по самим странам Запада, и пока еще не в состоянии заставить Москву отказаться от своих интересов безопасности, считает эксперт."Страны ЕС, размахивая "дубинкой SWIFT" и в то же время нуждаясь в закупке российских энергоресурсов, "убивают тысячу врагов, теряют восемьсот своих", - пишет эксперт в своей статье, опубликованной в официальной аккаунте СICIR в социальной сети WeChat.По его словам, одни лишь санкции без военного сдерживания вряд ли будут очень эффективны."Исключение военных средств сдерживания (со стороны США) очень выгодно России, единственной угрозой остаются санкции. Это дает возможность России найти альтернативные рынки и сотрудничать с третьими странами, что поможет обходить санкции и ослаблять их влияние", - пишет Ма Сюэ.Он также отмечает, что экономика России, начиная с 2014 года, во многом уже адаптировалась к санкциям со стороны западных стран."Финансовая инфраструктура "дедолларизации", созданная Россией с 2015 года, по-прежнему позволяет России осуществлять международные платежи, банки, находящиеся под санкциями, заранее разработали планы повышения устойчивости, в быстро развивающемся сельскохозяйственном секторе была реализована очень важная политика импортозамещения", - добавил он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.

https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html

https://ria.ru/20220301/sberbank-1775824545.html

россия

сша

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

жозеп боррель, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, москва, swift, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии