Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: американская санкционная бацилла распространилась на Европу
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, но рестрикции не повлияют на позицию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот самый коллективный Запад, в целом, такими апологетами санкций являются США, они такие фанаты санкций. Естественно, приверженность к этой практике - она, как бацилла такая, распространилась и на Европу. Наверное, они считают, что путем введения санкций они могут заставить нас изменить нашу позицию. Здесь очевидно, что об этом даже не может идти и речи. Никто из нас своей позиции последовательной не изменит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли введенные персональные санкции против большого количества руководителей.
"Если они хотят нас за что-то наказать, здесь мы ничего не можем сделать - наказывайте, у нас нет никаких активов на Западе, никаких счетов на Западе. Наказывайте, ничего страшного", - добавил представитель Кремля.