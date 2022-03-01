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Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, заявил Песков

Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2022

Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, заявил Песков

Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, но рестрикции не повлияют на позицию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:30

сша

европа

санкции

санкции в отношении россии

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американская санкционная бацилла распространилась на Европу, но рестрикции не повлияют на позицию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этот самый коллективный Запад, в целом, такими апологетами санкций являются США, они такие фанаты санкций. Естественно, приверженность к этой практике - она, как бацилла такая, распространилась и на Европу. Наверное, они считают, что путем введения санкций они могут заставить нас изменить нашу позицию. Здесь очевидно, что об этом даже не может идти и речи. Никто из нас своей позиции последовательной не изменит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли введенные персональные санкции против большого количества руководителей."Если они хотят нас за что-то наказать, здесь мы ничего не можем сделать - наказывайте, у нас нет никаких активов на Западе, никаких счетов на Западе. Наказывайте, ничего страшного", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20220301/biznes-1775824229.html

сша

европа

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Владимир Лаврентьев

сша, европа, санкции, санкции в отношении россии, россия, дмитрий песков