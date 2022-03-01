https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:37
2022-03-01T13:37
2022-03-01T13:59
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперативного штаба, его возглавит глава кабмина."С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В ее рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба, руководить ее работой я буду сам лично. Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - сказал Мишустин на совещании по развитию российской экономики.Белоусов, по его словам, будет курировать вопросы макроэкономики, выработку мер на федеральном уровне. Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне."Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220301/voyna-1775810406.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, экономика
13:37 01.03.2022 (обновлено: 13:59 01.03.2022)
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
Премьер Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперативного штаба, его возглавит глава кабмина.
"С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В ее рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба, руководить ее работой я буду сам лично. Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - сказал Мишустин на совещании по развитию российской экономики.
Белоусов, по его словам, будет курировать вопросы макроэкономики, выработку мер на федеральном уровне. Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне.
"Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин.