https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html

Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям

Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:37

2022-03-01T13:37

2022-03-01T13:59

россия

михаил мишустин

санкции

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767706114_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_9f72e7c0e22831961a1a19590dcdbbb6.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперативного штаба, его возглавит глава кабмина."С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В ее рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба, руководить ее работой я буду сам лично. Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - сказал Мишустин на совещании по развитию российской экономики.Белоусов, по его словам, будет курировать вопросы макроэкономики, выработку мер на федеральном уровне. Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне."Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220301/voyna-1775810406.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, экономика