https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811544.html
Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса
Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса - РИА Новости, 01.03.2022
Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса
Правительство РФ и Центральный банк рассматривают дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий в условиях новых санкций, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:37
2022-03-01T13:37
2022-03-01T13:54
экономика
михаил мишустин
санкции в отношении россии
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ и Центральный банк рассматривают дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий в условиях новых санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики. Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились, обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам, это нужно отдельно проконтролировать", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, россия, признание днр и лнр в россии
13:37 01.03.2022 (обновлено: 13:54 01.03.2022)
Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса
Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого и среднего бизнеса