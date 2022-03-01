https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811544.html

Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса

Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса - РИА Новости, 01.03.2022

Правительство и ЦБ разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса

Правительство РФ и Центральный банк рассматривают дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий в условиях новых санкций, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:37

2022-03-01T13:37

2022-03-01T13:54

экономика

михаил мишустин

санкции в отношении россии

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ и Центральный банк рассматривают дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий в условиях новых санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики. Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились, обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам, это нужно отдельно проконтролировать", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, россия, признание днр и лнр в россии