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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html
Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции, заявил Турчак
Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции, заявил Турчак - РИА Новости, 01.03.2022
Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции, заявил Турчак
Россия всегда симметрично отвечала на санкции, но сейчас будет асимметричный ответ, заявил журналистам секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:19
2022-03-01T13:40
обострение ситуации в днр и лнр
андрей турчак
признание днр и лнр в россии
единая россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия всегда симметрично отвечала на санкции, но сейчас будет асимметричный ответ, заявил журналистам секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время рабочей поездки в Псков."В ближайшие дни будет представлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций", — сказал он.По словам Турчака, сейчас складывается впечатление, что западные страны "себе стреляют в ногу". "С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?" — задался он вопросом.Секретарь генсовета отметил, что сейчас задача — поддержать экономику, стабильность платежной системы и бизнес."Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать", — заключил Турчак.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", ЕС и некоторые другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий. Так, она зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов годовых и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все социальные расходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html
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андрей турчак, признание днр и лнр в россии, единая россия
13:19 01.03.2022 (обновлено: 13:40 01.03.2022)
 
Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции, заявил Турчак

Турчак: Россия готовит асимметричный ответ на введенные санкции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия всегда симметрично отвечала на санкции, но сейчас будет асимметричный ответ, заявил журналистам секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время рабочей поездки в Псков.
"В ближайшие дни будет представлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций", — сказал он.
По словам Турчака, сейчас складывается впечатление, что западные страны "себе стреляют в ногу".
"С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?" — задался он вопросом.
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Секретарь генсовета отметил, что сейчас задача — поддержать экономику, стабильность платежной системы и бизнес.
"Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать", — заключил Турчак.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", ЕС и некоторые другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий. Так, она зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов годовых и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все социальные расходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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