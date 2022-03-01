12:50 01.03.2022 (обновлено: 13:05 01.03.2022)
Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: вместо диалога с Россией Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вместо диалога с Россией Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций и ограничений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рад выступить на конференции по разоружению. Надеялся, что смогу сделать это вживую, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным из-за отказа Евросоюза соблюдать одно из основополагающих прав человека – право на свободу передвижения", - сказал Лавров, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи.
"Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем",- отметил глава российского МИД.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.