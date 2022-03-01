https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775794644.html

Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога, заявил Лавров

Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога, заявил Лавров

Вместо диалога с Россией Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций и ограничений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:50

2022-03-01T12:50

2022-03-01T13:05

россия

в мире

евросоюз

украина

донбасс

женева (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вместо диалога с Россией Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций и ограничений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем",- отметил глава российского МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775781549.html

россия

украина

донбасс

женева (город)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, евросоюз, украина, донбасс, женева (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции