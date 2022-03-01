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Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии
Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии - РИА Новости, 01.03.2022
Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии
Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:08
2022-03-01T12:08
в мире
санкции в отношении россии
россия
швейцария
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ЦЮРИХ, 1 мар – РИА Новости. Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской стороны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.В понедельник президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом из-за ситуации на Украине."Швейцарская Конфедерация решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо беспристрастного анализа причин, побудивших Россию начать спецоперацию для обеспечения своей безопасности и защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые 8 лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и правых радикалов, в результате чего за это время погибли 15 тысяч человек, Швейцарская Конфедерация по сути солидаризировалась с политикой ЕС", - сообщили в посольстве.Как отметили в дипмиссии, санкционное давление не способно повлиять на решимость РФ "твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности"."Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775709041.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, швейцария
12:08 01.03.2022
 
Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии

Российское посольство в Берне пообещало не оставить без ответа санкции Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЦЮРИХ, 1 мар – РИА Новости. Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской стороны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.
В понедельник президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом из-за ситуации на Украине.
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"Швейцарская Конфедерация решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо беспристрастного анализа причин, побудивших Россию начать спецоперацию для обеспечения своей безопасности и защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые 8 лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и правых радикалов, в результате чего за это время погибли 15 тысяч человек, Швейцарская Конфедерация по сути солидаризировалась с политикой ЕС", - сообщили в посольстве.
Как отметили в дипмиссии, санкционное давление не способно повлиять на решимость РФ "твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности".
"Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся", - заявили в посольстве.
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