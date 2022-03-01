https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775781549.html

Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии

Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии - РИА Новости, 01.03.2022

Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии

Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:08

2022-03-01T12:08

2022-03-01T12:08

в мире

санкции в отношении россии

россия

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_74b25cfe4a302e7acf7e7c6de1611323.jpg

ЦЮРИХ, 1 мар – РИА Новости. Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской стороны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.В понедельник президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом из-за ситуации на Украине."Швейцарская Конфедерация решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо беспристрастного анализа причин, побудивших Россию начать спецоперацию для обеспечения своей безопасности и защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые 8 лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и правых радикалов, в результате чего за это время погибли 15 тысяч человек, Швейцарская Конфедерация по сути солидаризировалась с политикой ЕС", - сообщили в посольстве.Как отметили в дипмиссии, санкционное давление не способно повлиять на решимость РФ "твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности"."Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775709041.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, санкции в отношении россии, россия, швейцария