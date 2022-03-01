Россия пообещала принять ответные санкции против Швейцарии
Российское посольство в Берне пообещало не оставить без ответа санкции Швейцарии
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
ЦЮРИХ, 1 мар – РИА Новости. Швейцария решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России, такие действия не останутся без ответа с российской стороны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.
В понедельник президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом из-за ситуации на Украине.
"Швейцарская Конфедерация решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо беспристрастного анализа причин, побудивших Россию начать спецоперацию для обеспечения своей безопасности и защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые 8 лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и правых радикалов, в результате чего за это время погибли 15 тысяч человек, Швейцарская Конфедерация по сути солидаризировалась с политикой ЕС", - сообщили в посольстве.
Как отметили в дипмиссии, санкционное давление не способно повлиять на решимость РФ "твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности".
"Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся", - заявили в посольстве.
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