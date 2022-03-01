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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html
Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной
Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной - РИА Новости, 01.03.2022
Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной
Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:14
2022-03-01T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр."Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России", — сказал он в эфире радиостанции France Info.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять Москве летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775602376.html
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:14 01.03.2022 (обновлено: 11:46 01.03.2022)
 
Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной

Глава Минфина Франции Ле Мэр: Евросоюз начнет тотальную экономическую войну против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России", — сказал он в эфире радиостанции France Info.
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Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять Москве летательные аппараты или используемые в них детали.
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Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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