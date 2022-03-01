https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html

Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной

Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной - РИА Новости, 01.03.2022

Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной

Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:14

2022-03-01T11:14

2022-03-01T11:46

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр."Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России", — сказал он в эфире радиостанции France Info.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять Москве летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775602376.html

https://ria.ru/20220301/mastercard-1775718146.html

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии