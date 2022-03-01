https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775737077.html
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии - РИА Новости, 01.03.2022
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии
Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:41
2022-03-01T09:41
2022-03-01T09:48
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
россия
швейцария
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация."Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, швейцария
09:41 01.03.2022 (обновлено: 09:48 01.03.2022)
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии
Россия 28 февраля ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии