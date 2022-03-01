https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775737077.html

Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии

Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии - РИА Новости, 01.03.2022

Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии

Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:41

2022-03-01T09:41

2022-03-01T09:48

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

обострение ситуации в днр и лнр

россия

швейцария

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация."Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html

россия

швейцария

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, швейцария