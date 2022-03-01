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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775737077.html
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии - РИА Новости, 01.03.2022
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии
Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:41
2022-03-01T09:48
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
россия
швейцария
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация."Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, швейцария
09:41 01.03.2022 (обновлено: 09:48 01.03.2022)
 
Россия ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии

Россия 28 февраля ввела ограничение на полеты гражданских воздушных судов Швейцарии

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в понедельник ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, сообщает Росавиация.
"Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", - говорится в сообщении.
Вывозной рейс из Греции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 10:06Туризм
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве
 
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