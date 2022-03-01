Новая Зеландия стремится к усилению санкций против России, заявила премьер
Премьер Новой Зеландии Ардерн: надо стремиться к усилению санкций против России
Окленд, Новая Зеландия
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новая Зеландия надеется на следующей неделе внести поправки в закон об иностранных инвестициях для усиления санкций против России из-за ситуации с Украиной, заявила во вторник премьер новозеландского правительства Джасинда Ардерн.
В настоящее время в Новой Зеландии действуют точечные санкции на экспорт и пересечение границ, однако правительство страны по примеру других стран намерено ужесточить реакцию на направление российских войск на территорию Украины. Поправки к Акту о зарубежных инвестициях, как сказала премьер, позволит предпринять "более всеобъемлющий ответ" на действия России.
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"Мы стремимся к новым мерам, нацеленным на российские инвестиции, в том числе к мерам, нацеленным на финансовые организации в Новой Зеландии, в том числе отдельные, но против России", - приводит слова Ардерн радио RNZ. По его данным, новый закон позволит принять санкции против отдельных лиц России, в том числе занести их имена в "черный список" для пересечения границ.
Вместе с тем министр иммиграции Новой Зеландии Крис Фаафой пообещал украинским гражданам продлить имеющиеся временные визы. По данным Фаафоя, на прошлой неделе было получено 170 заявлений от украинцев на продление виз в Новой Зеландии. В случае просьбы от верховного комиссара ООН по делам беженцев, Новая Зеландия готова предоставить квоту на 1500 человек. Как отмечало RNZ ранее, в Новой Зеландии пока нет закона, позволяющего вводит санкции против олигархов, банков и государственных компаний, действующих на территории страны. По данным радиостанции, российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов, как утверждается владеет виллой и 215 гектарами земли в новозеландском регионе Нортленд.
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