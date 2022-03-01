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https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775735312.html
Новая Зеландия стремится к усилению санкций против России, заявила премьер
Новая Зеландия стремится к усилению санкций против России, заявила премьер - РИА Новости, 01.03.2022
Новая Зеландия стремится к усилению санкций против России, заявила премьер
Новая Зеландия надеется на следующей неделе внести поправки в закон об иностранных инвестициях для усиления санкций против России из-за ситуации с Украиной,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:34
2022-03-01T09:34
новая зеландия
санкции в отношении россии
оон
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новая Зеландия надеется на следующей неделе внести поправки в закон об иностранных инвестициях для усиления санкций против России из-за ситуации с Украиной, заявила во вторник премьер новозеландского правительства Джасинда Ардерн.В настоящее время&nbsp;в Новой Зеландии действуют точечные санкции на экспорт и пересечение границ, однако правительство страны по примеру других стран намерено ужесточить реакцию на направление российских войск на территорию Украины. Поправки к Акту о зарубежных инвестициях, как сказала премьер, позволит предпринять "более всеобъемлющий ответ" на действия России."Мы стремимся к новым мерам, нацеленным на российские инвестиции, в том числе к мерам, нацеленным на финансовые организации в Новой Зеландии, в том числе отдельные, но против России", - приводит слова Ардерн радио RNZ. По его данным, новый закон позволит принять санкции против отдельных лиц России, в том числе занести их имена в "черный список" для пересечения границ.Вместе с тем министр иммиграции Новой Зеландии Крис Фаафой пообещал украинским гражданам продлить имеющиеся временные визы. По данным Фаафоя, на прошлой неделе было получено 170 заявлений от украинцев на продление виз в Новой Зеландии. В случае просьбы от верховного комиссара ООН по делам беженцев, Новая Зеландия готова предоставить квоту на 1500 человек. Как отмечало RNZ ранее, в Новой Зеландии пока нет закона, позволяющего вводит санкции против олигархов, банков и государственных компаний, действующих на территории страны. По данным радиостанции, российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов, как утверждается владеет виллой и 215 гектарами земли в новозеландском регионе Нортленд.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771605065.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775711917.html
новая зеландия
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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новая зеландия, санкции в отношении россии, оон, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика
09:34 01.03.2022
 
Новая Зеландия стремится к усилению санкций против России, заявила премьер

Премьер Новой Зеландии Ардерн: надо стремиться к усилению санкций против России

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новая Зеландия надеется на следующей неделе внести поправки в закон об иностранных инвестициях для усиления санкций против России из-за ситуации с Украиной, заявила во вторник премьер новозеландского правительства Джасинда Ардерн.
В настоящее время в Новой Зеландии действуют точечные санкции на экспорт и пересечение границ, однако правительство страны по примеру других стран намерено ужесточить реакцию на направление российских войск на территорию Украины. Поправки к Акту о зарубежных инвестициях, как сказала премьер, позволит предпринять "более всеобъемлющий ответ" на действия России.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 09:08
МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину
"Мы стремимся к новым мерам, нацеленным на российские инвестиции, в том числе к мерам, нацеленным на финансовые организации в Новой Зеландии, в том числе отдельные, но против России", - приводит слова Ардерн радио RNZ. По его данным, новый закон позволит принять санкции против отдельных лиц России, в том числе занести их имена в "черный список" для пересечения границ.
Вместе с тем министр иммиграции Новой Зеландии Крис Фаафой пообещал украинским гражданам продлить имеющиеся временные визы. По данным Фаафоя, на прошлой неделе было получено 170 заявлений от украинцев на продление виз в Новой Зеландии. В случае просьбы от верховного комиссара ООН по делам беженцев, Новая Зеландия готова предоставить квоту на 1500 человек. Как отмечало RNZ ранее, в Новой Зеландии пока нет закона, позволяющего вводит санкции против олигархов, банков и государственных компаний, действующих на территории страны. По данным радиостанции, российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов, как утверждается владеет виллой и 215 гектарами земли в новозеландском регионе Нортленд.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 02:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба потребовал новых санкций против России
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
Новая ЗеландияСанкции в отношении РоссииООНРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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