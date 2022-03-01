https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html

Финская VR Group прекратила сотрудничество с РЖД

Финская VR Group прекратила сотрудничество с РЖД - РИА Новости, 01.03.2022

Финская VR Group прекратила сотрудничество с РЖД

Финская VR Group разрывает связь с РЖД за исключением трансграничных перевозок, сообщает финская железнодорожная транспортная компания. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:38

2022-03-01T16:38

2022-03-01T16:52

россия

санкции

санкции в отношении россии

экономика

финляндия

ржд

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Финская VR Group разрывает связь с РЖД за исключением трансграничных перевозок, сообщает финская железнодорожная транспортная компания."Первого марта Генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен проинформировал генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозорова о решении VR Group воздержаться от любых контактов с РЖД, кроме необходимых для трансграничных перевозок. Это решение последовало за вторжением России в Украину. Это решение действует до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Пассажирские перевозки на поезде Allegro будут продолжены по просьбе властей, чтобы VR Group могла обеспечить финнам возможность вернуться домой. Это также позволит россиянам, желающим покинуть свою страну, выезжать за пределы России, подчеркивает финская компания."VR Group также приняла решение о мерах по выражению поддержки Украине и украинцам после российского вторжения. В будущем все владельцы паспортов Украины смогут бесплатно ездить в поездах VR по всей Финляндии", - говорится в сообщении.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775843804.html

https://ria.ru/20220301/bank-1775854626.html

https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, санкции в отношении россии, экономика, финляндия, ржд, украина, в мире