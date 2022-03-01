Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/rynki-1775810773.html
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей
Стабилизация рынков в текущих условиях санкций является первоочередной задачей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:35
2022-03-01T14:01
россия
михаил мишустин
экономика
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774150387_0:0:2230:1255_1920x0_80_0_0_b4dd0eab87fe5a17ac59dd1a7711a3af.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стабилизация рынков в текущих условиях санкций является первоочередной задачей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Первоочередная задача - стабилизация рынков. Глава государства подписал указ, реализация которого поддержит курс рубля", - сказал премьер в ходе совещания по экономике.
https://ria.ru/20220301/voyna-1775810406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774150387_0:0:1864:1398_1920x0_80_0_0_1f7312a9dbeae508c46d8118a74ed7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии, санкции
13:35 01.03.2022 (обновлено: 14:01 01.03.2022)
 
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей

Премьер Мишустин: стабилизация рынков является первоочередной задачей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стабилизация рынков в текущих условиях санкций является первоочередной задачей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Первоочередная задача - стабилизация рынков. Глава государства подписал указ, реализация которого поддержит курс рубля", - сказал премьер в ходе совещания по экономике.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала