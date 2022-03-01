https://ria.ru/20220301/rynki-1775810773.html
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей
Стабилизация рынков в текущих условиях санкций является первоочередной задачей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:35
2022-03-01T13:35
2022-03-01T14:01
россия
михаил мишустин
экономика
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стабилизация рынков в текущих условиях санкций является первоочередной задачей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Первоочередная задача - стабилизация рынков. Глава государства подписал указ, реализация которого поддержит курс рубля", - сказал премьер в ходе совещания по экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии, санкции
13:35 01.03.2022 (обновлено: 14:01 01.03.2022)
Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей
Премьер Мишустин: стабилизация рынков является первоочередной задачей