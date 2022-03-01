https://ria.ru/20220301/rumyniya-1775867657.html

Румыния увеличит затраты на оборону

Румыния увеличит затраты на оборону - РИА Новости, 01.03.2022

Румыния увеличит затраты на оборону

Румынии необходимо повысить обороноспособность, поэтому власти увеличивают затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП, заявил президент страны Клаус Йоханнис на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:45

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в мире

румыния

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румынии необходимо повысить обороноспособность, поэтому власти увеличивают затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП, заявил президент страны Клаус Йоханнис на брифинге.Президент Румынии во вторник провел заседание Высшего совета обороны, чтобы обсудить ситуацию в регионе на фоне событий на Украине.Он добавил, что нужно активизировать действия по "усилению сдерживающей позиции" на восточном фланге.Кроме того, ситуация на Украине обозначила еще две проблемы, которые напрямую касаются Румынии. В первом случае речь идет о рисках в сфере энергетики, поэтому Йоханнис намерен добиться энергетической независимости Румынии. Вторая проблема касается возросшего потока мигрантов. Йоханнис предложил создать хаб на территории страны для сбора гуманитарного груза и его транспортировки на Украину.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

румыния

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, клаус йоханнис