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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Румыния увеличит затраты на оборону
Румыния увеличит затраты на оборону - РИА Новости, 01.03.2022
Румыния увеличит затраты на оборону
Румынии необходимо повысить обороноспособность, поэтому власти увеличивают затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП, заявил президент страны Клаус Йоханнис на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:30
2022-03-01T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
румыния
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румынии необходимо повысить обороноспособность, поэтому власти увеличивают затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП, заявил президент страны Клаус Йоханнис на брифинге.Президент Румынии во вторник провел заседание Высшего совета обороны, чтобы обсудить ситуацию в регионе на фоне событий на Украине.Он добавил, что нужно активизировать действия по "усилению сдерживающей позиции" на восточном фланге.Кроме того, ситуация на Украине обозначила еще две проблемы, которые напрямую касаются Румынии. В первом случае речь идет о рисках в сфере энергетики, поэтому Йоханнис намерен добиться энергетической независимости Румынии. Вторая проблема касается возросшего потока мигрантов. Йоханнис предложил создать хаб на территории страны для сбора гуманитарного груза и его транспортировки на Украину.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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в мире, румыния, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, клаус йоханнис
16:30 01.03.2022 (обновлено: 16:45 01.03.2022)
 
Румыния увеличит затраты на оборону

Президент Йоханнис: Румыния увеличит затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румынии необходимо повысить обороноспособность, поэтому власти увеличивают затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП, заявил президент страны Клаус Йоханнис на брифинге.
Президент Румынии во вторник провел заседание Высшего совета обороны, чтобы обсудить ситуацию в регионе на фоне событий на Украине.
"Сегодня в рамках заседания Высшего совета обороны страны было принято решение, что необходимо повысить обороноспособность Румынии. Мы увеличиваем затраты на оборону с 2% до 2,5% ВВП", - заявил Йоханнис.
Он добавил, что нужно активизировать действия по "усилению сдерживающей позиции" на восточном фланге.
Кроме того, ситуация на Украине обозначила еще две проблемы, которые напрямую касаются Румынии. В первом случае речь идет о рисках в сфере энергетики, поэтому Йоханнис намерен добиться энергетической независимости Румынии. Вторая проблема касается возросшего потока мигрантов. Йоханнис предложил создать хаб на территории страны для сбора гуманитарного груза и его транспортировки на Украину.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРумынияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРКлаус Йоханнис
 
 
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