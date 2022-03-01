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РУДН готов принять российских студентов, отчисленных из зарубежных вузов

РУДН готов принять российских студентов, отчисленных из зарубежных вузов - РИА Новости, 01.03.2022

РУДН готов принять российских студентов, отчисленных из зарубежных вузов

Российских студентов, отчисленных из вузов Украины, Евросоюза, США и Канады, готовы принять на обучение в РУДН, сообщила пресс-служба вуза РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:30

2022-03-01T12:30

2022-03-01T13:47

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российских студентов, отчисленных из вузов Украины, Евросоюза, США и Канады, готовы принять на обучение в РУДН, сообщила пресс-служба вуза РИА Новости."РУДН готов принять на обучение российских студентов, исключенных из образовательных организаций Украины, Евросоюза, США и Канады. Для этого необходимо написать заявление, которое можно подать и по электронной почте. Прием заявлений будет проходить с 1 марта по 9 мая 2022 года. Для студентов выпускных курсов – с 1 марта по 15 апреля", - говорится в сообщении.Студенты будут переводиться на тех же условиях, на которых они обучались в зарубежных вузах – сохранится форма обучения, основа обучения, курс и направление подготовки, сообщает пресс-служба."В случае, если в РУДН нет прямого соответствия направлению подготовки, рекомендуемое направление будет определяться деканатской комиссией по согласованию со студентом. Все предметы, которые студент прошел ранее, будут зачтены. В случае, если необходимо будет ликвидировать разницу в предметах, то у студентов невыпускных курсов будет на это 6 месяцев с момента зачисления, а у студентов выпускных курсов – 1 месяц до государственной итоговой аттестации", - сообщает вуз.В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав.Пресс-служба Минобрнауки сообщила РИА Новости, что отчисленные из зарубежных вузов студенты и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, продолжат обучение в ведущих университетах РФ бесплатно. Среди таких вузов: Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

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https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

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Кирилл Волков

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