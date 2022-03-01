https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html

Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 европейских странах

Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 европейских странах - РИА Новости, 01.03.2022

Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 европейских странах

Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:54

2022-03-01T15:54

2022-03-01T16:26

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, сообщается в Telegram-канале телеканала."Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах. Ранее доступ к нашим страницам ограничил Facebook", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет об Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипре, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Чехии.Ранее компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, телеканал rt, instagram, донецкая народная республика, луганская народная республика, facebook, youtube, вооруженные силы рф, россия, владимир путин