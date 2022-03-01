https://ria.ru/20220301/rt-1775785294.html
Телеканал RT призвал своих зрителей смотреть его на платформе Odysee
Телеканал RT призвал своих зрителей смотреть его на платформе Odysee - РИА Новости, 01.03.2022
Телеканал RT призвал своих зрителей смотреть его на платформе Odysee
Телеканал RT после решения Google о его блокировке в Европе из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвал своих зрителей смотреть его на "свободной"... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:21
2022-03-01T12:21
2022-03-01T12:34
телеканал rt
google
россия
технологии
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
украина
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеканал RT после решения Google о его блокировке в Европе из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвал своих зрителей смотреть его на "свободной" видеоплатформе Odysee.Также RT призвал смотреть контент в своем Telegram-канале.Ранее компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, google, россия, технологии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, украина
12:21 01.03.2022 (обновлено: 12:34 01.03.2022)
Телеканал RT призвал своих зрителей смотреть его на платформе Odysee
RT после решения Google о блокировке призвал зрителей переходить на видеоплатформу Odysee
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Телеканал RT после решения Google о его блокировке в Европе из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвал
своих зрителей смотреть его на "свободной" видеоплатформе Odysee.
"Следите за RT на видеоплатформе Odysee, которая дает свободу слова", - говорится в сообщении англоязычного канала RT в Twitter
.
Также RT призвал смотреть контент в своем Telegram-канале.
Ранее компания Google
приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе
каналов YouTube
, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России
по демилитаризации Украины
.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.