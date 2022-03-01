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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775857669.html
Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом
Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом
Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:59
2022-03-01T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом за ее действия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что неонацисты и бандеровцы на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов. По его словам, они прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения."Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746382.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр
15:59 01.03.2022
 
Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом

Президент Украины Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом за ее действия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что неонацисты и бандеровцы на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов. По его словам, они прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:22
СМИ: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма"
"Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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