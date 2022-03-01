https://ria.ru/20220301/rossiya-1775857669.html

Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом

Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом

Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:59

2022-03-01T15:59

2022-03-01T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом за ее действия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что неонацисты и бандеровцы на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов. По его словам, они прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения."Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746382.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр