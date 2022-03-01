Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом
Президент Украины Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом за ее действия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что неонацисты и бандеровцы на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов. По его словам, они прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.
"Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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