https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

Ни шагу назад — на всех трех фронтах

Ни шагу назад — на всех трех фронтах - РИА Новости, 01.03.2022

Ни шагу назад — на всех трех фронтах

"Ни шагу назад!" Одноименный приказ Сталина был выпущен летом 1942-го, когда наша армия после обороны и наступлений снова начала отступать, уходить от Харькова... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:10

авторы

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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"Ни шагу назад!" Одноименный приказ Сталина был выпущен летом 1942-го, когда наша армия после обороны и наступлений снова начала отступать, уходить от Харькова и Донбасса, откатываться к Волге и Северному Кавказу. Сейчас ситуация прямо противоположная. Россия наступает, а Запад пытается в ответ опустить железный занавес. Не просто ввести санкции против Москвы, но обрушить экономику, вызвать разброд и шатания в российском обществе и вынудить капитулировать. И не то, чтобы отступить от Украины, а, по сути, сдаться. У нас есть три фронта, где нельзя сделать ни шагу назад.Первый фронт — военный. Тут все просто: цели военной операции будут выполнены. Не любой ценой, потому что с той стороны тоже наши люди, причем не только гражданские (которых никто не собирается бомбить). Но альтернативы капитуляции Украины — то есть приказа о прекращении сопротивления — у киевской власти нет. Никакая мифическая западная военная помощь ничего не изменит. Во-первых, она просто не может быть доставлена на Украину в условиях уже установленного российского контроля над ее небом. А во-вторых, даже если бы какая-то часть оружия все-таки попала на ее территорию, воспользоваться им ВСУ уже не сможет: в скором времени коммуникации будут перерезаны.С российской стороны есть твердое намерение закончить операцию как можно быстрее и меньшей кровью, и к исходу пятого дня нет сомнений в том, что счет будет идти на дни и недели, а не месяцы. Тактика войск может меняться, но стратегия — необсуждаема. Демилитаризация — это фактически лишение Украины ее нынешней армии. Не путем ее уничтожения, а через прекращение сопротивления и сдачу оружия.Второй фронт — внутренний. Россию ждут огромные изменения, назревшие и перезревшие в экономике, социальной жизни и особенно духовно-нравственной сфере. Но сейчас речь о другом: нельзя бить в спину, нельзя желать поражения собственной армии, нельзя проклинать власти и государство, нельзя давить на руководство страны. Не потому даже, что к этому призывают Запад и Киев, а потому, что Владимир Путин и так взял на себя тяжелейшую ответственность: уже не только за Россию, но и за Украину. Да, за Украину — именно поэтому все и происходит сейчас, ведь мы отвечаем за всю полноту нашей земли и всю нашу историю. И наше общее будущее.Категорически не соглашаться с этим и даже кричать: "Нет войне!", конечно, можно, но нужно осознавать, что большинство понимают и поддерживают президента. Поэтому не стоит пытаться выдать несогласие с его действиями за глас народа — эта спекуляция не пройдет.Не нужно уподобляться Олафу Шольцу, который заявил, что "Путин начал агрессивную войну по единственной причине: свобода украинцев ставит под сомнение его собственный репрессивный режим". Шольц, похоже, сам в это верит, но Западу простительно не понимать нас (или не хотеть понимать — разницы тут уже нет), но нашим согражданам сейчас непозволительно подыгрывать западным заблуждениям или пропаганде даже из самых лучших, как им кажется, пацифистских убеждений.Не потому даже, что это может как-то расшатать общество изнутри, вызвать массовые протесты (как этого бы хотелось нашим противникам), — нет, это все равно не получится. Но получится другое: настроить против себя большинство, выставить себя предателями и пятой колонной, врагоугодниками, говоря пушкинским языком. Зачем это нужно нашим западникам и "творческой элите"? Ведь те изменения, которые грядут в России, им и так не понравятся, так зачем же усугублять свое положение, ухудшать и так плохое отношение к себе "молчаливого", но абсолютного большинства? Вам же здесь жить, это ваша Родина — или уже нет? Ни власть, ни народ не хотят никого репрессировать (включая тех, кто уже десять лет кричит о "новом 37-м"), но зачем злить людей, выводить их из себя, призывая гнев на свою голову. Глупость или измена? Конечно, глупость — в большей части случаев.Третий фронт — западный. Хотя на Западе и раньше понимали, что не смогут удержать Украину в своей сфере влияния, сейчас там демонстрируют полную решимость покарать Россию. Вводят максимально возможные санкции, вплоть до замораживания активов Центробанка, закрывают для нас европейское небо, исключают и приостанавливают наше участие в различных международных объединениях и организациях (созданных Западом и им контролируемым), вроде МОК. Хотят, как и в 2014-м, организовать блокаду и изоляцию России — невозможную тогда и уж тем более сейчас. По сути, пытаются опустить железный занавес. Но "адские санкции" приведут к тому, что в итоге этот занавес опустится вокруг самого Запада. Да, он закрывает себя от нас, но остальной мир смотрит на это не с восхищением, а с тревогой и пониманием исторического значения момента.Не только потому, что у России остаются Восток и Юг: есть с кем торговать и куда ездить. А потому, что Запад бьет сам по себе — и дело тут даже не в экономических потерях от конфронтации с Москвой. А в том, что выстроенная и контролируемая им мировая финансовая система после кризиса 2008 года и так уже была приговорена к ликвидации. Приговорена остальным миром, который воочию убедился не только в том, насколько она невыгодна для него, но и в том, что она просто опасна. Своими нынешними действиями против России, попыткой отрезать ее от мировой финансовой системы Запад сам убивает курицу, все еще несущую ему золотые яйца, то есть всю модель, основанную на долларе и западной банковской системе.Желание незападных стран выйти из нее радикально ускорится: доверие к ней сейчас находится на полном нуле (никто теперь не застрахован от ареста активов в долларах, фунтах, евро и йенах). И выстраивать альтернативную систему будут не только Россия, Китай и Индия, Бразилия и Аргентина: у полуторамиллиардного мусульманского мира давно уже есть проект введения собственной общей валюты, и стоит ожидать, что теперь к предложению бывшего малайзийского премьера Махатхира Мохамада руководители исламских стран отнесутся с максимальной серьезностью. Конечно, долларовая система не рухнет в течение нескольких лет, но теперь ее вытеснение уже просто вопрос времени.И еще быстрее будет рушиться атлантический миропорядок, вернее, то, что от него осталось. Запад пока имеет внушительное технологическое (а не только финансовое) преимущество над другими, и даже его совокупная военная мощь превосходит весь остальной мир. Да, он отступал, тем не менее многим казалось, что его способность к контролю над разными регионами все еще велика. Но нынешние события — потеря Украины, которую Запад очень опрометчиво и безрассудно объявил практически своей, — показывают, что это совсем не так.Англосаксы уходят с Ближнего Востока. Уже в среднесрочной перспективе они не смогут сдержать Китай в Тихоокеанском регионе. Их теснят в Латинской Америке, и они не выдерживают конкуренцию в Африке. Железный занавес опускается не перед Россией — при всей масштабности испытаний для нашей экономики. Геополитическая изоляция грозит Западу, которому при этом еще предстоит пройти через многое внутри собственного лагеря. Внутриполитическая смута в США, реванш затаенной обиды на англосаксов Европы, вынужденной оплачивать издержки конфронтации с Москвой (вместо того, чтобы идти по пути достижения стратегической автономии от США) — все это неизбежно в ближайшие годы.Жернова истории вращаются все быстрее, так что Россия не имеет права сделать ни шагу назад на западном фронте: наше дело правое, победа в конечном счете будет за нами.

https://ria.ru/20220228/dnr-1775675382.html

https://ria.ru/20220228/opros-1775674741.html

https://ria.ru/20220228/voennye-1775673586.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775586435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авторы, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии