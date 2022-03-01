https://ria.ru/20220301/rezolyutsiya-1775954287.html
Дипломат: не принятая СБ резолюция не вела к прекращению огня на Украине
Дипломат: не принятая СБ резолюция не вела к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Дипломат: не принятая СБ резолюция не вела к прекращению огня на Украине
Заблокированная Россией в пятницу резолюция США и Албании в СБ ООН не вела к прекращению огня на Украине, заявила на брифинге постпред ОАЭ при ООН Лана Заки... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T23:48
2022-03-01T23:48
2022-03-02T01:21
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Заблокированная Россией в пятницу резолюция США и Албании в СБ ООН не вела к прекращению огня на Украине, заявила на брифинге постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, председательствующая в СБ ООН в марте.В пятницу РФ наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей специальную военную операцию по демилитаризации Украины и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.Отвечая на вопрос о том, почему ОАЭ воздержались, Нусейба заявила: "Мы хотим видеть дипломатическое решение этого кризиса, мы хотим создать пространство для диалога и дипломатии, мы призвали к прекращению боевых действий. Но мы не думаем, что эта резолюция позволяла достичь этого".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/vysylka-1775939623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, оон, ситуация в днр и лнр, украина, совет безопасности оон, оаэ
23:48 01.03.2022 (обновлено: 01:21 02.03.2022)
Дипломат: не принятая СБ резолюция не вела к прекращению огня на Украине
Постпред ОАЭ Нусейба: заблокированная резолюция СБ не вела к прекращению огня на Украине