https://ria.ru/20220301/reysy-1775730292.html

Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа - РИА Новости, 01.03.2022

Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа

Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:11

2022-03-01T09:11

2022-03-01T09:16

россия

евросоюз

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет возможно при условии положительных решений авиавластей стран ЕС, сообщает Росавиация."Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении.Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом, с ведущими российскими авиакомпаниями соберут данные и оценят необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.Ведомство отмечает, что авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеры. В случае отказа от перевозки пассажирам возвращают денежные средства в полном объеме."Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", - отмечает Росавиация.Ведомство предлагает следующие варианты возвращения в РФ. Первый - использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться до пунктов на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и другие страны.Второй - использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом приезжать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.

https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html

https://ria.ru/20220228/aviakompanii-1775601167.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, признание днр и лнр в россии, украина