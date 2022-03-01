https://ria.ru/20220301/reysy-1775730292.html
Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа
Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа - РИА Новости, 01.03.2022
Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа
Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:11
2022-03-01T09:11
2022-03-01T09:16
россия
евросоюз
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет возможно при условии положительных решений авиавластей стран ЕС, сообщает Росавиация."Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении.Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом, с ведущими российскими авиакомпаниями соберут данные и оценят необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.Ведомство отмечает, что авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеры. В случае отказа от перевозки пассажирам возвращают денежные средства в полном объеме."Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", - отмечает Росавиация.Ведомство предлагает следующие варианты возвращения в РФ. Первый - использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться до пунктов на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и другие страны.Второй - использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом приезжать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html
https://ria.ru/20220228/aviakompanii-1775601167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, признание днр и лнр в россии, украина
09:11 01.03.2022 (обновлено: 09:16 01.03.2022)
Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа
Росавиация прорабатывает вопрос организации рейсов для возврата россиян из-за рубежа
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет возможно при условии положительных решений авиавластей стран ЕС, сообщает Росавиация.
"Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении.
Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом, с ведущими российскими авиакомпаниями соберут данные и оценят необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.
Ведомство отмечает, что авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеры. В случае отказа от перевозки пассажирам возвращают денежные средства в полном объеме.
"Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", - отмечает Росавиация.
Ведомство предлагает следующие варианты возвращения в РФ. Первый - использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться до пунктов на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и другие страны.
Второй - использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом приезжать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России
. Так, Евросоюз
в связи с операцией РФ на Украине
запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.