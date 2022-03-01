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Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков

Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2022

Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков

Разговора президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах пока нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Разговора президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах пока нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Нет, пока нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Зеленским после российско-украинских переговоров.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775795745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, в мире, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр