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Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков
Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2022
Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков
Разговора президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах пока нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:33
2022-03-01T13:33
2022-03-01T13:33
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Разговора президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах пока нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Нет, пока нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Зеленским после российско-украинских переговоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Разговора Путина с Зеленским в планах пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: разговора Путина с Зеленским в планах пока нет