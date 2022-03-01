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Российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" в Таганроге
Российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" в Таганроге - РИА Новости, 01.03.2022
Российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" в Таганроге
Российские ПВО сбили выпущенную со стороны Украины ракету "Точка У" в районе аэродрома в Таганроге, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:48
2022-03-01T17:50
таганрог
украина
ситуация в днр и лнр
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар — РИА Новости. Российские ПВО сбили выпущенную со стороны Украины ракету "Точка У" в районе аэродрома в Таганроге, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что во вторник днем в районе аэродрома Таганрога был слышен взрыв."Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет."Жертв и разрушений нет", — отметил он.Это не первый случай, когда украинские силовики обстреливают территорию России. Так, 27 февраля три 120-миллиметровые мины разорвались в слободе Кудиновка, а за день до этого прогремел взрыв в Миллеровском районе. По информации Следственного комитета, по состоянию на 25 февраля подобных попаданий зафиксировали не менее 14.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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таганрог, украина, ситуация в днр и лнр, ростовская область
16:48 01.03.2022 (обновлено: 17:50 01.03.2022)
 
Российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" в Таганроге

В Таганроге силы ПВО сбили выпущенную со стороны Украины ракету "Точка У"

© Фото : Следственный комитет РФФрагмент маршевого двигателя ракеты комплекса "Точка У" Вооруженных сил Украины
Фрагмент маршевого двигателя ракеты комплекса Точка У Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Следственный комитет РФ
Фрагмент маршевого двигателя ракеты комплекса "Точка У" Вооруженных сил Украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар — РИА Новости. Российские ПВО сбили выпущенную со стороны Украины ракету "Точка У" в районе аэродрома в Таганроге, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что во вторник днем в районе аэродрома Таганрога был слышен взрыв.
"Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.
"Жертв и разрушений нет", — отметил он.
Это не первый случай, когда украинские силовики обстреливают территорию России. Так, 27 февраля три 120-миллиметровые мины разорвались в слободе Кудиновка, а за день до этого прогремел взрыв в Миллеровском районе. По информации Следственного комитета, по состоянию на 25 февраля подобных попаданий зафиксировали не менее 14.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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