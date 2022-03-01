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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/pytki-1775877346.html
Москалькова призвала омбудсмена Украины не допустить пыток военнопленных
Москалькова призвала омбудсмена Украины не допустить пыток военнопленных - РИА Новости, 01.03.2022
Москалькова призвала омбудсмена Украины не допустить пыток военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой для предотвращения пыток и истязаний в отношении... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:02
2022-03-01T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
в мире
россия
украина
людмила денисова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой для предотвращения пыток и истязаний в отношении российский военных, попавших в плен на Украине."По имеющейся информации, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.По сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775475382.html
https://ria.ru/20220301/siloviki-1775723288.html
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татьяна москалькова, в мире, россия, украина, людмила денисова, ситуация в днр и лнр
17:02 01.03.2022 (обновлено: 17:19 01.03.2022)
 
Москалькова призвала омбудсмена Украины не допустить пыток военнопленных

Омбудсмен Москалькова призвала коллегу Денисову не допустить пыток пленных на Украине

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой для предотвращения пыток и истязаний в отношении российский военных, попавших в плен на Украине.
"По имеющейся информации, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
По сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 07:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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