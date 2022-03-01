17:02 01.03.2022 (обновлено: 17:19 01.03.2022)
Москалькова призвала омбудсмена Украины не допустить пыток военнопленных
Омбудсмен Москалькова призвала коллегу Денисову не допустить пыток пленных на Украине
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой для предотвращения пыток и истязаний в отношении российский военных, попавших в плен на Украине.
"По имеющейся информации, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.